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大陸 大陸焦點 特派現場

禁止130斤進入酒吧！　惹怒陸微肉女：有錢也不去消費

記者任以芳／綜合報導

江蘇無錫一間酒吧規定引發大陸網友熱議，門口告示清楚規定，「禁止超過130斤的女生」（換算65公斤），「禁止禿頭」、「大金鏈子人士」入內，。儘管酒吧業者聲稱是宣傳噱頭，口氣十分自信，「如果覺得不舒服都不會是我們客戶群。」

據陸媒《中國新聞周刊》引述《新源視頻》報導指出，江蘇無錫某間酒吧規定「歧視」胖女生，該規定稱「禁止超過130斤的女生」入內，換算大約是65公斤上下女性不能去酒吧。另外，禿頭和戴金鍊子的人士也不得進入。

▲▼ 歧視女胖子 。（圖／翻攝 ）

▲ 江蘇某間酒吧營銷噱頭被認為是歧視女胖子 。（圖／翻攝 中國新聞週刊）

不少眼尖的網友表示，「告示上的英文顯示130kg，中文是130斤，一看就是故意營銷。」也有人說，不管是宣傳還是開玩笑，把女生體重當話就是不尊重。

對此，涉事酒吧工作人員回應稱，「是開玩笑，只是宣傳噱頭而已。」超過130斤女生還是可以進入。「禁止禿頭，大金鏈子人士入內」，指的是社會人士，也就是黑道人士，這些「規矩」都是該店傳統。

工作人員口氣十分自信說，「胖子一律不能進，對此感到不舒服的女孩子也不是我們的客戶人群，她們也不會來我們店」。好多人知道我們的酒吧，只要形象好一點，穿著得體都是可以進入。

不少大陸女性網友看完更火了。有網友說，「女胖子底線被打破了！本來想到到這間酒吧消費，看到這個規定還是換一家吧」、「有錢還沒地方消費嗎」，「相反，你這個酒吧又少賺錢了」。

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