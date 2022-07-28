酒吧暈船「下面痛痛的」　人夫摩鐵驚醒：沒爽到！千人傻眼了

▲上酒吧遇到妹子，原PO隔天醒來竟躺在摩鐵床上。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

該怎麼向老婆交代？一名人夫哀號，最近婚姻出點狀況，他氣得去酒吧宣洩，意外搭上一名妹子，結果喝到不省人事，隔天起床後，發現自己躺在摩鐵床上，下體甚至隱隱作痛，而妹子早已不見蹤影，嚇得他求助友人，「很擔心對方是否有性病，而且會不會拿我的嘉明去誣陷我？」引發眾網友看傻眼。

「真實故事，大家要小心！」一名網友在臉書《匿名公社》表示，朋友與老婆吵架，鬱卒之下跑去酒吧買醉，與一位妹子相談甚歡，迷迷糊糊過了一夜醒來，發現他躺在摩鐵的床上。

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事後經酒吧店員轉述，友人已醉茫，是被一位女生與司機扛上車的。而友人也一臉崩潰直呼，當晚醉得不省人事，「根本就沒爽到，醒來生殖器會有點痛，代表有射過，現在很擔心對方是否有性病，而且會不會拿我的嘉明去誣陷我，用法律敲詐我？」

看著友人如熱鍋上的螞蟻，根本不知所措，更不敢跟老婆說這件事。原PO也愛莫能助直呼，「連我都難以置信，根本就沒人料得到男生也會被下藥，只能叫他先去做性病檢查了。」

底下網友紛紛歪樓回應，「小心猴痘」、「不是先檢查腎臟在不在嗎」、「叫他順便驗一下肛門，說不定也有可能撕裂傷」、「你的朋友就是你呀」、「往好處想，至少不是被男人下藥了」、「不先報警，擔心什麼性病」、「射完會痛要去看醫生吧」。

也有網友質疑是幻想文，「單看下藥會射就知道是唬爛文了」、「男性射完會痛？」「被下藥還會硬喔？我不相信」、「你說被下藥，醒來屁股痛我還比較信」、「這編劇不行啊，退稿從寫」。

▼網友狂歪樓。（圖／翻攝匿名公社）