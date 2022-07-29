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騎樓整平不卡了！新北打造人行友善環境

▲▼新北市,人行友善環境,騎樓,樹林文化街,永和區中正路。（圖／新北市政府提供）

▲樹林文化街施工後。

圖、文／新北市政府提供

相信新北市民在這幾年行走騎樓，有越來越順暢之感，因為新北市政府養護工程處為推動無障礙環境空間，針對商圈、市場、車站、捷運、學校、醫院、名勝古蹟、觀光景點及路寬達30公尺以上主要幹道等為重要據點，推動「騎樓整平工作」，其最重要的目的就是打造新北市成為市民的「友善人行環境」，侯友宜市長上任以來已完成了8,253公尺。

新北市政府養工處表示，為了維護本市民眾通行之安全，同時兼具美化市容、提升當地居民生活及通行品質，自99年起配合內政部營建署政策推動「騎樓整平工程」，選擇本市較具改善效益地區，改善市容觀瞻。這項改變除了提升民眾逛街人潮與意願外，更帶動商業活動而促進地方繁榮。 此外，騎樓整平工程配合巿府重大計畫，亦可發揮更多影響力。

▲▼新北市,人行友善環境,騎樓,樹林文化街,永和區中正路。（圖／新北市政府提供）

▲樹林文化街施工前。

市府養工處強調，騎樓為我國常見的建築型態，除了提供行人安全舒適之通行空間，更在都市發展過程中扮演重要角色。只是騎樓為供公共使用之私有財產，所以施作騎樓整平前必須先取得土地使用同意書，因此如何與民眾溝通、取得雙向共識，為提高騎樓整平執行率之重點。雖然於騎樓停放汽車、增建、私自墊高或設置障礙物等，均屬違反建築法相關規定之行為，市府養工處在過程中仍須透過密集的民眾訪談及社區參與等工作，讓市民實際了解騎樓有改善的必要性，盡可能降低民怨。倘若住戶不同意施作騎樓整平，同仁均會持續與住戶溝通。當然取得土地同意書後若來不及於當年度施作，將納入下一年度進行二次修順工程，以達到無障礙環境空間。

目前新北市政府交通局也研擬配合，於評估該路段之機車停放需求後，研議將機車退出騎樓而兼以人行道劃設停車格之折衷方案辦理，配合改善騎樓通行空間遭佔用的情況。此外，騎樓攤商佔用由市府警察局權責管理、違規廣告物由市府工務局權責管理，藉由市府各權責單位通力配合，期望達到騎樓整平最佳效益。

▲▼新北市,人行友善環境,騎樓,樹林文化街,永和區中正路。（圖／新北市政府提供）

▲永和區中正路施工前。

▲▼新北市,人行友善環境,騎樓,樹林文化街,永和區中正路。（圖／新北市政府提供）

▲永和區中正路施工後。

騎樓整平辦理委由設計廠商規劃地坪拼花格式、 整平後高程及高差處順平方式等為設計重點，並召開地方說明會聽取店家和居民意見，提高住戶同意意願。原則上工程每段施工約以200m、工期為10至14天，施工前再與住戶和民眾溝通後才會協商安排進場時間（配合住戶和民眾最小衝擊時段為原則）。

由於騎樓整平屬提升道路品質的一環，為達成節樽預算及整體規劃效果，設計過程將參照營建署提升道路品質計畫的九大指標，將 「路平改善」、「街道家俱」、「市容管理」、「友善通行環境」四個大項，列入階段檢核項目，以提供改善建議，提升整體市容景觀。

此外，施作前也會採用 CIVIL3D 與 3Dmax 等軟體進行等比例建模，將一般騎樓整體改善設計重點具體呈現，如與瀝青鋪面高程重新調整、人行道更新、新設綠帶、新設無障礙斜坡道、天空纜線收納於共同管道、標線型人行道劃設，透過道路-附屬設施-綠帶的整體規劃3維模擬，讓一般民眾更清楚的了解施工前後的差異，提升所有權人同意施作之機會。

（新北市政府養護工程處廣告）

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