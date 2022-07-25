電纜地下化66.5%　雙北榮登「看不見」冠亞軍！

▲新北市讓電桿與電纜逐年消失，電纜地下化績效已達66.5%。（圖／新北市政府提供）

生活中心／綜合報導

最容易讓市民無感，吃力不討好，就是「看不見的政績」！新北市長侯友宜自上任以來，大力推動纜線地下化並成立專案逐年執行。自109年電纜地下化專案啟動至111年，預計累計可完成103案，下地電桿656支，下地17.561公里，目前成案列管總數210案預計113年完成，109-113年預計完成下地電桿1713支，下地電纜總長度49.304公里，新北市電纜地下化程度由107年64.4%進步至110年66.5%，提升2.1%的成果，讓新北電纜地下化程度全國僅次台北市（85.8%）。侯友宜表示，新北的目標是力拼全國第一，要讓電桿與電纜逐年消失，讓市民「看不見」錯縱雜亂，看見幸福的天空。

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▲(施工前)新北城鄉差距挑戰高，與台電等關單位力拼電纜地下化，努力不容抹煞。（圖／新北市政府提供）

新北市統計截至110年底地下化程度於六都排行第二，僅次於台北市。依據台電公司110年12月提供資料表示，本市轄內人口稠密區，如板橋、新莊、永和及三蘆地區，電纜地下化程度皆已超過80%，其中以新莊90.5%最高、三重89.3%次之，新北市幅員遼闊且城鄉差距大，沿海金山、石門、萬里、貢寮及山區雙溪、平溪、深坑、石碇等人口相對較少之行政區因受地形限制，電纜地下化難度十分嚴峻，是未來需要突破的難關。即便因城鄉差距高，嚴重挑戰地下化進展，新北市府仍排除萬難，逐步完成施工進度，以不停懈地腳步努力向前，才能帶動新北每個行政區，一起成就大市。

▲三重區中央北路電纜下地工程，市府與台電攜手讓新北妝容大改造。（圖／新北市政府提供）

新北市府於主要道路積極進行纜線下地工程，道路改善工程時一併進行電纜地下化作業，如汐止區大同路三段（台5甲線），拔除25支電桿及纜線0.65公里，並依地方民意需求逐步執行巷弄內案件，但巷弄電桿下地常因道路狹小無放置變壓器位置、引上管同意書取得困難、地下管路障礙…等因素，施工介面複雜且施工難度高，如「三重區錦通街（中央市場）」受限於變壓器供電距離及市場前道路狹小（淨寬約6米） 且附近人口密集，地下維生管線錯綜複雜，經過與地方民意、台電公司、市場處及攤商自治會等單位多次會勘協商，終於達成協議於中央市場地下室設置配電場所並持續協調台電、自來水、天然氣、電信業者配合工程變更管線路徑，共計下地4支電桿及纜線0.1公里，希望將傳統市場門面大改造，帶來全新的樣貌。

新北市府推動電纜地下化政策力拼全國第一，這是由台電、新北市經發局、市府各單位及基層里辦公處，共同付出的成果，努力不應被抹煞。依據台電公司提供資料顯示，新北市轄內總纜線長度共14,543公里，目前已地下化纜線長度為9671公里，主要道路已積極配合道路改善工程施作，新北市轄區幅員廣大，巷內路段地下化條件嚴苛，需持續與地方民意溝通協調並考量對地方之影響，未來新北市府仍會積極改善民眾用電品質、維護市容景觀，讓市民真正感受到「看不見」的幸福。