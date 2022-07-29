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新北停車場進度停滯？　林佳龍勸告侯友宜：誠實才是上策

▲▼林佳龍拜會新北市議會黨團。（圖／記者邱顯燁攝）

▲林佳龍拜會新北市議會黨團。（圖／記者邱顯燁攝）

記者呂晏慈／新北報導

行政院長蘇貞昌日前稱，新北許多建設都停滯不前，引發新北市政府發言人張愛晶不滿批評，蘇揆很少回到新北，難怪不了解新北市的蛻變與進步有多大；對此，新北市長參選人林佳龍今（29日）表示，很少看到市府發言人氣急敗壞、訴諸情緒性語言又沒有資料，奉勸侯市府及其發言人，「誠實才是上策」。

蘇貞昌昨天與林佳龍在板橋油庫口合體吃麵線，蘇揆席間說，希望新北快快進步，自己身為老縣長非常清楚各地方需要，當行政院長大力補助，但是有好多建設，卻停滯不動。他舉例，全國200億的停車場補助經費有5分之1給新北，光板橋就有7停車場，但有3個已經核定3年到現在進度是零。

對此，林佳龍今天上午拜會新北市議會黨團時受訪說，他看到張愛晶這段話是「開了眼界」，很少看到市政府的發言人氣急敗壞、訴諸情緒性的語言又沒有資料，相對地，交通部是掌握所有資料，包括所有停車場補助的預算案、建設執行進度等，這沒有辦法騙行政院，且原來在網頁上公布的資料現在不見了，現在突然從5成6增加到7成，那就請拿出資料。

林佳龍直言，這就是「資訊不對稱」很好的例子，都是他的片面之詞，然後就氣急敗壞、有點烏賊戰術，對於提出合理質疑的民意代表，就用這種情緒性的語言來回應，他無法理解，為什麼是政府不能把資料攤開來？交通部掌握的資料就是，前瞻基礎建設補助的停車場，高雄市執行率94%、桃園市73%、新北市56％，「你掌握的數字跟我們不一樣，請拿出來！」

林佳龍說，奉勸侯友宜及其發言人，誠實才是上策，從停車場、國際交流的姐妹市、恩恩案等事件，資訊不對稱就好像武器不對等，民意代表在監督行政部門的時候，調資料都調不到，這樣是不公平的一場競賽。

▼林佳龍拜會新北市議會黨團。（圖／林佳龍辦公室提供，下圖同）

▲▼林佳龍拜會新北市議會黨團。（圖／林佳龍辦公室提供）

▲▼林佳龍拜會新北市議會黨團。（圖／林佳龍辦公室提供）

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林佳龍2022九合一大選2022新北市長

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