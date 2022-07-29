「何時敢到台大面對？」　她嗆林智堅說謊：每天被拆穿，不煩嗎

▲林智堅論文涉嫌抄襲爭議持續延燒。（圖／記者周宸亘攝）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅「論文門」持續延燒，關鍵人物余正煌和林智堅纏鬥多日，林智堅昨（28日）發表千字文聲明，重申絕無抄襲，並指出自己的台大信箱遭刪除，導致論文部分資料遺失。對此，一路緊咬此案的國民黨台北市議員王鴻薇再揪3疑點，痛斥林智堅「你到底什麼時候才敢到台大面對？」

針對林智堅聲稱台大信箱被校方刪除。王鴻薇今（29日）在臉書發文揪出3大疑點，表示林智堅說他的台大信箱被刪，找不到論文，真是笑死人。

王鴻薇指出，先不論台大信箱是畢業後終身保留不會刪除，我就釋出最大的善意，「假設你的台大信箱真的被刪掉好了，但智堅電郵門仍然是疑點重重啊～～」

1、你一開始說用隨身碟把檔案給陳明通，後來陳明通回信附檔給你的助理，現在又說論文在你台大信箱，你傳個論文有三種管道，是當成洗錢在製造斷點是不是？

2、2016年早就有雲端硬碟了，論文這麼重要的東西你都不存，我也是很佩服。

3、最重要的是，其實陳明通不都是和你的助理聯絡的嗎？你助理用的是Gmail，不可能被刪除，這還是你自己拿去公證的資料喔。

王鴻薇認為，林智堅的聲明「疑點重重、越描越黑」，余正煌都透過律師出來講話了，「你到底什麼時候才敢到台大面對？每天說謊每天被拆穿，你不煩嗎？」

▼王鴻薇29日發文質問「林智堅電郵門3大疑點」！（圖／王鴻薇臉書）