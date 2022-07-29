連4天山區搜捕滷味攤殺手未獲　警縮編至10人改聞「屍臭味」

▲台中警方連續4天搜山仍無槍手蹤跡，除了持續搜山之外，也追查是否有親友接應。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市潭子區經營滷味攤的36歲曾姓男子，24日晚上被41歲林姓凶嫌持槍朝頭部開3槍斃命後，林嫌逃往太平區黃竹山區，警方從25日開始每天動員5、60名警力和民間單位搜山，連續4天幾乎將整個黃竹山區都找過或空拍機拍過，仍無所獲，警方今天起縮小規模剩10人，留下來的警力除了訪查當地居民有無見到陌生人，也要聞聞是否有屍臭味，另外偵辦方向是追查有無親友資助接應。

家在大里區的林嫌，熟悉黃竹山區地形，當晚開槍後開著BMW車子往太平區黃竹里產業道路逃逸，警方根據車行軌跡，一路跟到黃竹國小上方2公里處發現車子，人已不見，由於路口監視器都未看到林嫌往山下走，因此研判人還躲在山區。

警方每天出動5、60人，包括消防局、民間搜救單位，也有搜救犬、空拍機等連續4天搜山，黃竹山區地勢雖不高，住家也少，絕大多數種植果樹和林木，道路崎嶇不平，搜索困難，有員警還被虎頭蜂螫傷，人到不了的，空拍機也升空拍攝，至今毫無人影。

警方今天起決定修改偵辦方向，搜山交由當地的宏龍派出所和頭汴派出所負責，霹靂小組和消防局撤退，當地員警除持續訪查居民有無見到陌生人之外，也要聞聞有無屍臭味，擔心林嫌畏罪想不開。

另外，如果林嫌早已離開黃竹山區，跑路總得要費用，已密切鎖定親友是否有人接應離開，或是提供金錢讓林嫌跑路？