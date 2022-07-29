住飯店借充電線遭拒！　阿嬤「倚老賣老」竟用這招逼櫃台屈服

▲圖為USB-C to lightning充電線。（圖／ETtoday資料圖）



記者崔子柔／綜合報導

一名阿嬤昨（28）日帶著孫女到礁溪某間三星級飯店入住，向櫃台人員借充電線遭拒，她便稱自己有加入臉書社團，威脅若不借就發文爆料，雖然後續順利借到變電插頭，她仍上網發文討拍，卻引來網友湧入謾罵。

原PO昨日在臉書社團「好想住飯店。好康.踩雷不藏私」發文表示，她因為是臨時決定前往入住，匆忙之下忘了帶充電器出門，但和櫃檯人員借用時遭拒，她接著問能否借用他們私人的充電器，2名櫃台人員皆稱手機品牌不同無法借用，「一個三星級飯店居然沒有提供給客人這種服務，也讓我太吃驚了」。

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▲阿嬤不滿發文。（圖／翻攝自Facebook／好想住飯店。好康.踩雷不藏私）



原PO接著到附近的手機行詢問，也沒有順利借到，超商租借的行動電源也都已出租，最後她買了一條充電線回到飯店，「我知道他們可能又有些理由不借用變電頭，於是我直接了當說我已經買了充電線」，並以自己有加入臉書社團當作威脅，「他終於從抽屜拿出變電頭給我了。可能他們倆看我滿頭白髮，應該無法告訴別人我的遭遇吧！」

文章曝光後引起熱議，多數網友不認為原PO的行為，紛紛留言表示，「為什麼別人不借你是他的錯，明明就是你自己忘記帶的，好意思在那邊倚老賣老」、「對你這種仗著自己是老人家又愛佔別人便宜的行為覺得很不可為」、「老人家不要什麼都認為理所當然，你認為的怎樣才是對的好嗎」、「只看到四個字：情緒勒索」、「不要為了小小的充電線浪費自己的好心情，可以理解老人家需要幫忙的心情，但飯店確實沒有義務需要提供這項服務的」、「要反省一下，沒有應該的，借到了要感恩，沒借到也是正常的」。