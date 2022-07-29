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鬼門開了！4生肖小心5禁忌　穿破褲會被好兄弟當「窮鬼」

記者黃翊婷／綜合報導

今年7月28日晚間11點後，是民間宗教信仰農曆7月「鬼門開」的日子，社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙提醒，屬虎、蛇、猴、豬這4種生肖的民眾今年農曆7月要特別注意，不要觸犯禁忌，以免招來壞運氣，他整理出5大穿著禁忌和6大生活禁忌供民眾參考，希望大家都能保持尊重的心態，平安度過「鬼月」。

▲▼拜拜,香爐,減香,拈香,祭拜,祭祀,信仰,求神問卜,宗教,插香,線香。（圖／記者李毓康攝）

▲農曆7月鬼門開，民間有許多禁忌需要注意。（資料照／記者李毓康攝）

● 穿著5禁忌

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楊登嵙表示，鬼月正逢暑假期間，不少民眾會安排出門逛街、旅遊的行程，但有些服裝儀容容易招來不乾淨的磁場或好兄弟，鬼月期間服裝儀容要避免以下5種情況，尤其是太陽下山之後，否則容易卡到陰，另外，屬虎、蛇、猴、豬這4種生肖的民眾更需要注意別犯到禁忌，以免招來不好的影響。

一、禁同色系穿搭（全黑、全白、全紅）。
黑白衣服無論是男生或女生，一定都是衣櫥裡常見的衣物，但農曆7月要避免整身同色系的穿搭，若是連身洋裝，可用其他配件來「增添顏色」。全黑在農曆7月容易招陰，招來好兄弟；全白恐讓好兄弟以為有喪事，招來好兄弟找同類；另外，全紅的衣服也要注意，全紅會讓好兄弟想到血，想到祂過世的情境而跑來，觸景傷情，做出傷害生人的事。

二、禁過於暴露、露肩衣服。
農曆7月有許多「色鬼」徘徊，祂們特別喜歡衣服暴露的女生，尤其身穿「露肩」款式的女性；人在肩上及頭頂共有3道火（三昧真火），色鬼們會想盡方法引導好朋友拍妳的肩或頭，萬一這火被拍滅了，好兄弟就容易上身。因此，夜晚要避免穿過於暴露的衣服，若是白天這樣穿，要避免去陰氣較重的地方（例如墳場、醫院、靈骨塔、屠宰場、廢棄房子等），以免吸引色鬼注意進而卡到陰。

三、禁破洞的服裝。
農曆7月還要避免「刷破設計風」的服裝，例如最常見的破褲等等，穿破衣、破褲容易讓好兄弟認為你是「窮鬼」，進而把你當同類，這樣就容易卡到陰。

四、禁穿婚紗。
穿婚紗會讓好兄弟忌妒，因為很多好兄弟都單身。

五、禁披頭散髮。
鬼月不可長髮過腰或披頭散髮，穿著鬼裝或鬼面具，會讓好兄弟以為你是祂的同類。

▲▼紅包、紅包袋、過年、春節（圖／記者李孟璇攝）

▲鬼月不可以亂撿紅包。（示意圖／ETtoday資料照）

● 生活6禁忌

一、不要結婚。
很多好兄弟都還沒結婚就去世，在鬼月結婚，如同向祂們炫耀，會招來好兄弟的忌妒。

二、不要開市。
鬼月開市，不是好的開始，往往經營不順利而收場。

三、不撿紅包。
走在路上看到錢包、紅包袋、鈔票、零錢、物品，千萬不要隨便撿拾，因為那很有可能會替你帶來「鬼妻」或是招來好兄弟跟隨。

四、不亂說話。
行經喪禮、祭祀場所，要注意言行舉止，切勿亂說話或態度輕浮，心裡也不可以有不敬的念頭，小心被「好兄弟」盯上。

五、不玩錢仙、碟仙。
鬼月千萬別因為一時興起，而玩錢仙、碟仙那類的恐怖遊戲，小心脫不了身而帶來大麻煩！

六、不踩踏冥紙。
路上看到灑落的冥紙，千萬不要踩踏，更不要亂燒冥紙引來「好兄弟」。

● 本文獲得旺好運授權。

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