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生活大管家無私公開夏季節約秘方！ 省電省錢保安康

圖、文／台灣大車隊提供

依照台電公司夏季電費計算，夏季期間每期只要用電費超過7904元( 1000度)，每度將調帳9%。根據研究報告；正確清洗冷氣可節省大約1成的電費，在每一分錢都要精打細算小資時代，聰明節約是必備的生活技能，且冷氣的清潔保養也攸關人們健康。為了讓讀者能有個涼爽又健康的夏天，清掃專家55688生活大管家，提出夏季省錢妙招，現在下載55688 APP，點選生活密碼預約冷氣清潔，8／31前結帳選取優惠券可現折200元！

▲▼831前預約生活大管家冷氣清潔，結帳選取優惠券現折200元。（圖／台灣大車隊提供）

▲8／31前預約生活大管家冷氣清潔，結帳選取優惠券現折200元。

夏季冷房效果變差兇手抵家
當氣溫在38°C+居高不下時 “出門1分鐘，流汗1小時” 夏天完全是靠冷氣“續命”。 冷氣儼然成為人們夏天最離不開的電器，但是冷氣使用久了，可能會出現冷房效果變差、耗電的現象。最主要是，吹久了還會出現頭暈、愛睏；冷房效果差，耗電量大。

冷氣各部件堆積的灰塵和污垢會降低空氣換氣量、增加風扇重量、堵塞馬達散熱片等，從而影響冷氣冷房效率，並大幅增加耗電量。清掃專家55688生活大管家提出五招夏季省錢妙招：

1. 冷氣房內配合電風扇使用
2. 設置窗簾或百頁窗，以減少室內太陽輻射熱，降低冷氣負荷
3. 冷氣房因閉門窗，進出隨手關門
4. 每兩周清洗冷氣濾網
5. 定期拆洗冷氣

▲▼831前預約生活大管家冷氣清潔，結帳選取優惠券現折200元。（圖／台灣大車隊提供）

▲長時間積聚的灰塵會將散熱葉片之間的間隙堵塞，造成制冷制熱效率低下，功耗上升。

吹冷氣也要催健康使用不慎易肇病
冷氣使用久後，過濾網及葉片積聚大量灰塵和污垢，並容易滋生細菌、蟎蟲等，不利於人體健康，容易引發多種呼吸系統疾病。同時，冷氣出風還易伴隨異味，導致室內空氣環境體驗下降。因此，對冷氣進行定期有效的清洗保養十分必要，這不但能提升冷氣的運行效率、延長冷氣使用壽命，還能提升室內的空氣品質，營造健康舒適的生活環境。

▲831前預約生活大管家冷氣清潔，結帳選取優惠券現折200元。（圖／台灣大車隊提供）

▲過濾網及葉片積聚大量灰塵和污垢，並容易滋生細菌、蟎蟲等，易引發多種呼吸系統疾病。

深度清洗有助制冷 預約生活大管家有驚喜
在冷氣清洗頻率上，有普通清洗和深度清洗兩種：
普通清洗：一般在使用一個季度之後，用戶自己可以對冷氣進行簡單的清洗，這項工作對用戶的專業性要求不高，包括對冷氣外殼的擦拭、對過濾網的清洗與晾曬等。

深度清洗：在使用一兩年甚至更久之後，冷氣內部灰塵變多，需要得到一次全面而徹底的清洗，長時間積聚的灰塵會將散熱葉片之間的間隙堵塞，造成制冷制熱效率低下，功耗上升。灰塵吸收空氣中的水分後，容易對部分裸露的原件造成腐蝕，長此以往易出現短路等故障，進而縮短冷氣的使用壽命。

這個時候就不推薦用戶自己動手了。主要有兩方面的原因：一方面是用戶往往清洗不徹底，拆卸有隱患；另一方面，用戶在冷氣清潔劑的選擇方面也欠缺專業，萬一選擇不合適的清洗劑，反而造成二次污染，還可能損壞和腐蝕冷氣內部。建議交由專人拆解冷氣，徹底清洗風鼓、扇葉及機體內部，達到真正的清潔。馬上下載55688 APP，點選生活密碼即可預約冷氣清潔，8／31前結帳選取優惠券可現折200元喔！
 

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