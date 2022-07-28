狂吹冷氣「手腳抬不起來」　他緊急就醫發現是腦中風

▲男子右側肢體抬不起來，被發現腦中風。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

陝西省西安市一名男子日前右側肢體突然抬不起來，連話也不會說，甚至聽不懂別人的話，無法行動。醫師診斷後認為，男子可能是因為冷氣吹太冷，從高溫的室外突然進到低溫的室內，忽冷忽冷之下，誘發了腦中風。

根據《西安新聞網》報導，男子表示，他發病前吹了很長時間的冷氣，隨後便感覺右側肢體乏力，但還可以行走，日常生活也沒有受到明顯影響，也就沒有重視。

男子提到，到了第二天，他的右側肢體無力感加重，上下肢都抬不起來了，而且話也不會說了，也聽不懂別人說的話，沒辦法自己行動，只好緊急就醫。

醫院很快進行了檢查，檢查結果顯示男子的左側頂、枕、顳葉、側腦室旁急性腦梗死（腦中風）。幸好，經過緊急治療後，男子的症狀明顯好轉，已可自行活動，言語交流也順暢了。

西安市紅會醫院神經內科主任胡曉輝表示，人體如果因血液中水分減少，血液黏稠度上升，導致輸向大腦的血液受阻，就極易誘發腦中風，在高溫天氣下，很多人會將空調溫度調得很低，造成室內外溫差過大，「當人在不同溫度的區域出入時，這種忽冷忽熱會讓血管忽而收縮忽而擴張，更容易誘發腦中風。」

胡曉輝提到，夏季納涼不可過分貪涼，有高血壓、高血脂等疾病的患者，不能長時間吹空調，室內外溫差也不要超過10度，同時這些患者還要堅持服藥控制病情，密切監測血壓升幅，在醫生指導下調整用藥。

胡曉輝還說，開空調溫度一定不要過低，室外溫度高，而室內空調溫度過低，溫差大，長期處於低溫環境中，會導致血管收縮、血流速度緩慢，空調設置溫度建議26℃以上。