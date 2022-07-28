彰化摩鐵雙屍命案解剖報告曝　妙齡女無藥物反應窒息死亡

▲彰化摩鐵雙屍命案解剖報告出爐。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林市6月底發生一起摩鐵雙屍命案，廖女(23歲)面部蓋毛巾、頸部有壓痕疑似被悶死、蘇男(28歲)則是子彈卡在腦枕部，倒臥一旁，被外界認為是加工自殺；檢方解剖報告出爐，女方無藥物反應、遭外力介入窒息致死，蘇男被依非法持有槍砲彈藥、殺人致死罪嫌偵辦，但他也死亡，將以不起訴作處分。

回顧整起案情，蘇男及廖女皆為台中人，兩人為情侶關係，男發生婚外情，於6月21日入住員林市一間汽車旅館，25日案發當天凌晨2人疑似發生爭吵，直至中午才發現兩人已死亡，房裡還留下一隻剛出生大約1個月的小貓咪(已由女方家屬領回)。警方獲報到場後，發現廖女身上並無明顯外傷，疑被悶死；蘇男則倒臥在一旁，身上有槍傷，疑似自戕。

檢方當天晚間隨即到彰化殯儀館相驗遺體並表示，子彈從男方額頭進去卡在腦枕部，女方曾懷孕有流產過、頸部有壓痕、下眼睛有紅色血跡點，至於是否缺氧、加工自殺都還需要待解剖結果才能確定。

如今解剖報告出爐，女方體內無藥物反應、遭外力介入遭外力介入致窒息死亡，蘇男被依非法持有槍砲彈藥、殺人致死罪嫌偵辦，但他也自戕身亡，將以不起訴作處分，至於槍枝來源仍在追查中。

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