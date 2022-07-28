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社會 社會焦點 保障人權

2女1男睡1床...她爛醉被脫光狂摸吻胸　寵物狗吠叫成證據！

▲桃園市柯姓男子假借「濟公師父乩身」，揚言幫女子去除嬰靈為由，由妻子相邀騙至摩鐵做法趁機逼女子就範性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲謝姓男子與女友人喝酒唱歌，帶女友人及其閨蜜一起返回住家，利用3人睡1床機會，伸出鹹豬手猥褻閨蜜。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市謝姓男子，與女友人及其女閨蜜小靜（化名）一起到KTV喝酒，期間小靜喝到泥醉，結束後謝男帶著2女一起返回住處，期間見女友人熟睡，竟萌生色念，將首次見面的小靜衣物脫光更伸出鹹豬手狂摸。法院勘驗謝男家錄影檔案時，發現謝家狗對房門狂吠，3人從房內走出，謝男下半身竟赤裸。士林地院審結，依乘機性交未遂罪判處謝男2年徒刑。

判決指出，3人在去年11月間在KTV唱歌，期間，謝男見女友人雯雯（化名）、小靜都喝醉了，並自告奮勇稱要送她們返家，但後來卻到謝男位在社子的家。

謝男見小靜酒後昏睡意識不清、身體癱軟無力，且同在床上的雯雯也入睡，認為有機可乘，萌生歹念，褪去小靜及自己衣褲，趴在小靜身上親吻嘴部、胸部，小靜後來因雯雯手機鈴聲響起驚醒，猛力推開謝男。

▲桃園市許姓男子前年6月間與2名女大生共進晚餐，事後再轉進酒館飲酒回宿舍，趁著酒意接連對2女性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女喝到爛醉被侵犯。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

小靜怒告指出，睡覺過程中，先被親嘴、被親胸部，當時衣服還穿著，但非常醉，有點動彈不得，被碰到時是有感覺，但意識不是很清楚，後來有明顯感覺到被脫衣服，而且是外衣跟運動內衣一起被脫的感覺，衣服被脫後，有感覺胸部被親，謝男則將生殖器插入下體內，抽插2、3次，後來因為雯雯手機鈴聲一直響，被鈴聲吵醒，因此推開謝男去接電話，醒來時全身都被脫光，襪子也不在。

謝男坦承，有親吻小靜嘴巴、胸部，否認有將生殖器插入，更稱褲子與衣服是小靜自己脫掉，且沒有印象有親吻嘴巴、胸部多久時間。

法院勘驗謝男住處錄影檔案，在錄影畫面中可聽見人聲對話，且謝男家中犬隻因房內爭吵聲，不斷對房門狂吠，沒過多久房門打開，3人陸續步出房門，從客廳櫥櫃玻璃見謝男在房內床上下半身是赤裸未著褲，更錄下小靜大聲痛斥「謝XX，你這個爛咖」。

小靜提出的疑似性侵害事件驗傷診斷書，雖記載處女膜6點鐘1公分舊裂傷，陰部無明顯外傷，但未檢出與謝男DNA 型別相符等情，而小靜與謝男第一次認識，應無重大怨隙或有其他利害衝突關係，實無構陷的動機。

法官認，小靜指述被乘機性交，無其他積極證據佐證，為未遂犯，審酌謝男色欲薰心乘機性交，使小靜身心受創甚大，不僅讓小靜對人際關係信任產生嚴重懷疑，心中迄今仍留有難以抹去之陰影，偵查、審理均未見悔意犯後態度，依乘機性交未遂罪判處2年有期徒刑，全案可上訴。

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