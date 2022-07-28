首度回應出軌馬斯克傳言！她怒斥「全是謊言」　WSJ：對來源有信心

▲夏納漢透過律師否認與馬斯克有染的傳言。（組圖／路透、達志影像）

記者葉睿涵／編譯

《華爾街日報》日前揭露全球首富馬斯克（Elon Musk）與Google共同創辦人兼多年好友布林（Sergey Brin）的妻子有染，引發全網沸騰。事件女主角夏納漢（Nicole Shanahan）在銷聲匿跡多日後，於27日首度打破沉默，透過律師反擊相關報導「全是謊言」，不過《華爾街日報》仍表示，他們對新聞來源有信心，並將堅持相關報導。

據《每日郵報》報導，《華爾街日報》（WSJ）25日投出震撼彈，爆料馬斯克在去年12月，與好友布林33歲的妻子夏納漢，在巴塞爾藝術展（Art Basel）上產生情愫並發生關係，導致布林與夏納漢展開離婚談判，而且這2位科技巨頭也不再與彼此說話。

報導稱，馬斯克為了求得布林原諒，甚至還曾向布林下跪，但布林仍不願與馬斯克恢復往來，賣出了所有馬斯克旗下事業的股票。儘管馬斯克在新聞出刊後立即反駁相關新聞，同時公佈了一張他與布林的合照，聲稱2人前一晚還一起出席派對，但相關新聞仍在網上持續發酵。

▲馬斯克公開與布林的合照，闢謠當小王與不合的傳聞。（圖／翻攝推特）

27日，女主角夏納漢（Nicole Shanahan）終於打破連日來的沉默，透過代表律師公開抨擊並否認與馬斯克的婚外情謠言。律師費德里曼（Bryan Freedman）告訴《每日郵報》，「毫無疑問，任何有關夏納漢與馬斯克有染的傳言不僅僅全是謊言，而且還是一種毀謗。」

《每日郵報》事後向《華爾街日報》求證相關消息時，《華爾街日報》堅持了該社對相關新聞的立場，而且《華爾街日報》的發言人還表示，「我們對自己的新聞來源有信心，並將堅持我們的報導。」新聞中的另一名男主角布林至今尚未就此事發表任何評論。