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社會 社會焦點 保障人權

不滿換尿管被弄痛！女砸超音波探頭出氣慘了　判刑3月還要賠30萬

▲▼護士,護理師,急診,病人,急診室。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲桃園一名林姓婦人僅因不滿醫護人員在換置尿管過程中，害她身體不適，竟怒砸2支超音波探頭。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者林冠吟／桃園報導

桃園一名林姓婦人2020年4月前往中壢長榮醫院急診室換置尿管時，因不滿換置過程產生身體不舒服，竟拿起診療室內的2支超音波探頭亂丟，導致價值35萬餘元的超音波探頭損壞，遭醫院怒告求償。桃園地院審理後，民事部分，判林婦須賠償醫院30餘萬元；刑事部分再判林婦有期徒刑3月，得易科罰金。

起訴書指出，當時56歲的林姓婦人，2020年4月晚間11時許前往中壢長榮醫院急診就醫，不過卻在醫護人員協助置換尿管時，林婦因不滿醫護人員在換置尿管過程中，讓她不舒服，竟怒砸放在一旁的超音波探頭，導致價值35萬餘元的超音波探頭損壞不堪使用。事後，醫院也怒對林婦提告求償。

刑事部分，桃園地院審理後，認為林婦為智力成熟之人，僅因對就醫過程不滿，就怒砸超音波探頭，導致該物品損壞，依毀損罪判處林婦有期徒刑3月，得易科罰金。

而在民事部分，醫院在怒對林婦求償。長榮醫院表示，超音波探頭遭到林婦毀損後，醫院為維修探頭，耗費40萬餘元，經折舊計算後，認為林婦應賠償院方必要之回復原狀費用30萬餘元。

桃園地院審理後，認為醫院請求有據，判准醫院請求。一時衝動怒摔超音波探頭的林婦，除須面對3月有期徒刑外，更還得面臨30萬餘元的賠償金額，完全得不償失。

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