內湖交通「換人做」就有解？　黃珊珊嗆陳時中：你是候選人不是市民

▲台北副市長黃珊珊。（資料照／記者袁茵攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對內湖長年未解的塞車問題，藍綠白陷入口水戰，對於台北市長柯文哲說「沒救了」，民進黨台北市長參選人陳時中日前開嗆，如果前一棒覺得沒救了，「換人做做看」。對此，台北副市長黃珊珊回擊，建議陳時中選市長前，先請幕僚幫忙惡補一下內湖交通問題的前因後果，如果解方只有「換人做做看」這句空洞的話，恐怕市民也不會買單。​

「作為港湖20多年的議員，內湖的交通問題，沒有人比我更了解。」，黃珊珊點出，一個僅能容納6萬人的地方，裝了超過15萬人，這就是柯P過去所說的「都市計畫失敗」。​但事實上，北市府並沒有雙手一攤，執政這8年團隊做了很多努力，不只設置智慧號誌，縮短文湖線班距，拓寬成功橋及港墘路，打通所有交通瓶頸，也興建大量的社會住宅，讓在內湖工作的人可以就近居住，降低車潮。​

若想徹底解決內湖交通問題，黃珊珊認為，除了興建環狀線捷運，還要搬走松山機場，讓松機的腹地與解除禁建後的容積，作為內湖的「減壓空間」，並興建更多由內湖跨越基隆河的橋樑直通市區，紓解交通瓶頸。

​然而，黃珊珊說，這幾年下來，從李應元、謝長廷到姚文智，幾乎每一位民進黨提名的北市長候選人，都將「遷建松山機場」納入政策主張。但松機遷建問題關乎中央單位，民進黨執政後，中央政府從交通部到國防部，態度始終曖昧不明，連期程都沒有。​

黃珊珊也喊話陳時中，解決內湖交通問題不單攸關居民的權益，更攸關民進黨當年開的支票能否兌現，如果解方只有「換人做做看」這句空洞的話，恐怕市民不會買單，「陳時中先生，您是候選人不是一般平民，如果提不出詳盡的解方，那就先好好用功讀書吧。」