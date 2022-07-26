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閨蜜看上男友「偷約吃飯被打槍」　綠茶3舉動惹怒她！結局療癒

▲喝酒,酒吧,夜店,酒店,轟趴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

「真的不要隨便介紹男友給閨蜜認識！」一名女網友日前氣憤表示，閨蜜看上自己男友，不僅趁她聚會時偷約吃飯，還在出遊時死纏著對方，接二連三的綠茶之舉讓她忍無可忍，最後快刀斬亂麻和對方絕交。

女網友在Dcard提到，她們這群姊妹有4人，其中2人穩交已久，而她4個多月前交到新男友，只剩下1位單身，「跟男友交往1個多月後，我就趁著某次聚會帶他一起，並介紹給閨蜜們認識，那天我只發現綠茶特別開心，事後回想才意識到，她可能那次見到我男友就覺得是她的菜了。」

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接著，她舉出閨蜜（簡稱小美）做出的3件事，讓她徹底看清對方為人。某次，閨蜜倆單獨喝下午茶，正聊到某部韓劇時，小美有意無意地說，原po男友也很喜歡這部的女配角，「那時候嚇一跳，我們喜好超像的！」說完還配上一串銀鈴笑聲。

▲下午茶/甜點/咖啡廳。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

當下，女網友就覺得怪怪的，「是故意想讓我知道他們有私聊嗎？後來問男友，原來是他發限動說，自己在看這部韓劇，很喜歡女配角，而綠茶就回覆他，說自己也超喜歡，最後男友基於禮貌，回了一個哈哈哈就結束了。」

而第二件事更誇張，原po表示，當時她們要幫另一位朋友慶生，下班後男友開車來載她，由於小美被分配拿蛋糕，好心的她想說順路，便請男友開到小美公司接她，「結果！上個月某一天早上，我收到小美訊息，問我下班要幹嘛？有要約會嗎？我說跟同事有約了，沒想到那天下午，小美直接打電話給我男友，問說能不能接她下班，順便去吃個飯。

對於閨蜜這番舉動，她氣炸直呼，「哇靠這位小姐，妳是當我男朋友交假的，他都不會告訴我嗎？我真的傻爆眼，他也覺得莫名其妙。當然男友在電話裡就拒絕了，結果她還說沒關係下次再約。」

▲閨蜜、朋友、好姊妺、姊妹淘、同學（圖／記者黃克翔攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

第三件事也是友情決裂的最後一根稻草，原po透露，最近他們一群朋友去包棟民宿玩，在準備晚餐時，小美就一直黏著男友，後來不小心受傷了，更當著大家的面，對男友嬌喊「你可以去幫我買ok蹦嗎？」最後，她強忍著怒氣，和男友到超商買消毒用品，再幫小美包紮。

原po不禁怒道，「旅遊結束後我直接約她出來談判，結果小美從頭到尾假笑裝死，還說只是覺得同樣星座很合，想交個朋友而已，是我太小題大作。最後當然是直接絕交+封鎖，也慶幸男友通過考驗，懂得避嫌也都會跟我報備。」

對此，網友們紛紛回應，「男友加分！處理得很棒」、「欣賞原潑！快刀斬亂『麻』」、「有夠誇張==好婊」、「恭喜男友通過了生存上的考驗，這種人真的有夠過分的」、「我的第一任就是被最好的朋友搶走的」、「以前遇過一個，知道我男友後立刻去搜尋加好友聊天的，知道我們分手後還去問他為什麼分手」。

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