矢板明夫預言「裴洛西會訪台」　直言：來不來對台灣都是加分

▲民主黨眾議院議長兼發言人裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

記者詹宜庭／台北報導

綜合外電報導，美國眾議院議長裴洛西預計訪問台灣，作為亞洲行的第一站，同時已邀請民主黨和共和黨人士隨行。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫27日在臉書上表示，無論裴洛西最後是否訪台，對台灣來說都是加分。

矢板明夫指出，大陸對裴洛西訪台一事再三放出狠話，形成了現在雙方都騎虎難下的態勢，「這件事對台灣來說，其實不管結局如何都是加分」，他分析，若裴洛西堅持訪台，對美國而言，將成為在大陸壓力下「一次重大外交突破」的樣板；但對大陸而言則失掉了面子，要是拿不出強有力制裁方案，以後其他國家政要就會紛紛效仿，在國際社會上威信將受到沉重的打擊。

矢板明夫認為，若裴洛西放棄訪台，對台灣來說也是好事，因為大陸的霸道行徑會再次被全世界認識，並受到美國與全世界親台派的集體反彈，台灣問題也隨之成為國際注目的焦點。同時，裴洛西不訪台更代表美國外交不可承受大陸之重，堂堂世界老大，被放幾句狠話就屈服，以後在國際社會上怎麼做人？也可能會嚴重影響11月期中選舉的民主黨選情。

「我個人預測，裴洛西應該會來」，他說，裴洛西多年以來重視人權、支持台灣也支持民主化運動，到了82歲晚節不保，恐怕對她造成不小的打擊。事已至此，雙方把矛盾放到了桌面上，都沒有了迴旋的餘地，在國際外交史上難得出現這麼好看的一場戲。況且，裴洛西從今年4月就想訪台，卻遭到大陸強烈反彈和各種威脅恐嚇，又剛好染疫，所以取消了行程。但她不久後便出訪烏克蘭首都基輔，說明健康方面已經沒有問題，隨時都可以來台灣。

矢板明夫表示，裴洛西預計8月訪台，是做了充分的準備後才發表的行程，說明她已經做好了各種風險評估，包括大陸政府反彈、報復制裁，與拜登政府所施加的壓力。如果裴洛西迫於壓力，再次被迫取消行程，也就等於她事先做的風險評估是錯誤的，「我不相信一個政壇的老手，會犯如此低級的錯誤。」

而矢板明夫最後也強調，自己並非美國問題專家，此預測也許並不準確，包含了他個人的期待，盼8月能在台北發表一篇裴洛西議長和蔡英文總統會談的稿子。