他向裴洛西喊話「現在訪台」　陸外交部警告：中國人說到做到

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

曾訪台美前國會眾議長金里奇稱，「裴洛西現在應該訪台，讓中方明白美國不是紙老虎」。對此，大陸外交部發言人趙立堅今（28日）回應，金里奇極端不負責任的言論不值一提。話鋒一轉，他重申，裴洛西如果訪台，中方將採取強而有力的措施，「中國人說到做到。」

趙立堅指出，這再次證明美方一些政客出於一己之私利，唯恐中美關係不緊張，唯恐台海不動蕩，唯恐天下不亂的險惡用心。

趙立堅說，中方近期已多次向美方表明堅決反對裴洛西眾議長訪台的嚴正立場。除外交部發言人以外，中國國防部、國台辦也發表了聲明。中國國防部發言人也表示，如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂的圖謀。「中國人說到做到。」

曾在1997年訪台的眾議院前議長金里奇（Newt Gingrich）26日向霍士新聞稱，當年北京同樣對美國施壓，但他與時任總統克林頓對華釋放非常強烈訊息，包括1996年派出美國航母戰群鬥進入台灣海峽，以及1997年眾院議長訪台。因此，金里奇向裴洛西喊話，「絕對應該現在就去台灣」。

但根據美媒《彭博社》當地時間27日晚間23時引述相關消息指出，裴洛西「亞洲行」計劃出訪國家有日本、印尼、新加坡，官方行程表上還沒有列入台灣。這消息引起引起陸媒高度關注。

西方媒體也分析指出，一切可能等到「習拜會」後，確認中美雙方談了什麼，裴洛西是否取消或堅決訪台才會明朗。另外，美國國防部軍媒《星條旗報》日前也提醒，「我們正處於夢遊般地陷入第4次台海危機的危險之中。」