比特犬連咬兄弟檔！富飼主賴帳：不是我的狗　這一咬賠37萬

▲黃姓兄弟3個月內接連被堂姪養的比特犬咬傷，決定提告刑事並民事求償，法官判賠37萬餘元。（圖／取自免費圖庫Pixabay ）



記者蔡怡萍／台北報導

台北一名71歲黃姓老翁經過堂姪曹姓男子住家車庫前，遭其飼養的比特犬猛力咬傷小腿，甚至造成蜂窩性組織炎，害黃男之後睡覺時常做被狗追咬的惡夢，伴隨焦慮、失眠等後遺症，憤而向姪子提出57萬2110元求償，士林地院審酌黃男年事已高，而曹男名下多筆不動產、股票，身家豐厚，判賠37萬2110元，可上訴。

住在台北北投某花園社區的71歲黃姓老翁，2020年4月17日上午經過住斜對面的曹姓堂姪家門，遭其栓在車庫前的比特犬突然衝上前咬住左小腿，造成他小腿6處傷口，還併發蜂窩性組織炎，甚至傷及深部神經，事後常睡不好，睡著也會夢到遭惡犬追咬，引發嚴重焦慮等身心損害。

而根據了解，這已不是曹男所養的比特犬第一次攻擊人，黃翁的哥哥在3個月前也在同地遭咬受傷，造成左小腿長達10公分撕裂傷；沒想到曹男事後未改善，這次又讓狗咬傷人引發更嚴重傷勢，兄弟倆與曹男協商破局，憤而告上法院。

黃翁主張，遭咬後治住院治療、看護費、醫材費等花費甚鉅，還有期間的餐費、看身心科費用，再加上之後看到狗都會怕、常作惡夢，需長期就醫等精神撫慰金50萬，總計57萬2110元的求償。

曹男辯稱，黃翁無法證明咬傷人的狗就是他養的狗，也無法證明他就是狗的真正飼主，黃翁傷勢惡化也可能是因他自己本身糖尿病引起，其他所求的看護費、餐費等也過高，其他精神壓力也無法證明與此事有因果關係，認為要求的賠償金不合理。

但黃翁哥哥也出面指稱，經常看到曹家帶咬人的比特犬進進出出，他先被咬那天，曹男還打電話叫救護車載他去急診。不到3個月，弟弟出門運動回家，狗又掙脫繩索，衝出來咬住他的腳不放，曹男聞聲也出來把狗拉開，開BMW載弟弟去醫院。當時該犬隻2度咬傷人引起社區譁然，有要求社區主委連署，希望把這隻會咬人的比特犬驅離社區。

士林地院檢視社區連署書、病歷證明等，認為曹男確實未控管好具傷害力犬隻，審酌黃翁已70餘歲，傷勢恢復需相當時日，仍然持續受到精神損害；而曹男50餘歲正值中壯年，黃男為其堂叔，與妻子在北投竹子湖經營的餐廳被媒體報導，家中有賓士、BMW等5部車，名下多筆不動產、股票、利息等，諸衡身分、經濟後，認為黃男要求負擔支出合理，精神賠償已以30萬元適當，判賠37萬2110元，仍可上訴。

另外，刑事部分經士林地院審理，認為曹男飼養有攻擊性犬隻，卻未採取有效防護措施，導致黃氏兄弟受害，依2項過失傷害罪，判曹男應處拘役80日，易科罰金8萬元；上訴到高等法院時曹否認犯行，但高院駁回上訴維持一審原判。