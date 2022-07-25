父病逝丟太平間10年拒領回！不孝女終被起訴　檢建請加重其刑

▲北市北投區連姓女子明知父親病逝榮總，竟拒絕領回遺體，更一放就是10年 。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃宥寧／台北報導

俗話說「人老招人嫌，死了欠三年！」北市1名張姓老翁於2012年榮總醫院病逝，但老翁連姓女兒經多次通知，仍將父親遺體棄置在榮總太平間至今，拒絕領回，讓院方感到相當棘手，並提出解決方案，仍被連女拒絕，榮總只好提告。士林地檢署偵結，依遺體屍體罪嫌，將連女提起公訴，建請法院加重其刑。

起訴指出，病逝的張姓老翁擁4名女兒，老翁在2012年5月3日因病去世，院方多次通知連姓大女兒領回，卻都沒下文，並放在太平間，一放就是10年。期間，連女羅織各式理由延期，甚至沒到醫院關心或過問父親遺體存放狀況，更沒有祭拜，因此透過市政府提告。

連女（47歲）警詢、偵查時表示，當時父親去世有向其他3名妹妹表示「父親後事我處理就好」，並且坦承拒絕接受院方提出的解決方案；她的妹妹們偵查時也表示，大姊說會將父親後事處理好，因此沒介入。（3名妹妹獲不起訴）

檢方根據榮總催告、連女手寫回信等，依刑法第247條第1項之遺棄屍體罪，且遺棄者為直系血親尊親，可處六月以上五年以下有期徒刑，並建請法院加重其刑。