　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

父病逝丟太平間10年拒領回！不孝女終被起訴　檢建請加重其刑

▲▼ YouTuber在光州廢棄醫院的恢復室內發現一具屍體 。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲北市北投區連姓女子明知父親病逝榮總，竟拒絕領回遺體，更一放就是10年 。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃宥寧／台北報導

俗話說「人老招人嫌，死了欠三年！」北市1名張姓老翁於2012年榮總醫院病逝，但老翁連姓女兒經多次通知，仍將父親遺體棄置在榮總太平間至今，拒絕領回，讓院方感到相當棘手，並提出解決方案，仍被連女拒絕，榮總只好提告。士林地檢署偵結，依遺體屍體罪嫌，將連女提起公訴，建請法院加重其刑。

起訴指出，病逝的張姓老翁擁4名女兒，老翁在2012年5月3日因病去世，院方多次通知連姓大女兒領回，卻都沒下文，並放在太平間，一放就是10年。期間，連女羅織各式理由延期，甚至沒到醫院關心或過問父親遺體存放狀況，更沒有祭拜，因此透過市政府提告。

連女（47歲）警詢、偵查時表示，當時父親去世有向其他3名妹妹表示「父親後事我處理就好」，並且坦承拒絕接受院方提出的解決方案；她的妹妹們偵查時也表示，大姊說會將父親後事處理好，因此沒介入。（3名妹妹獲不起訴）

檢方根據榮總催告、連女手寫回信等，依刑法第247條第1項之遺棄屍體罪，且遺棄者為直系血親尊親，可處六月以上五年以下有期徒刑，並建請法院加重其刑。

►隨光線變色的太陽眼鏡時髦又方便！特殺超低價快選

ET快訊
目睹車禍不救「怕被告」　小禎傻眼：怎麼能！
獨／產後提乳險沒命！靚媽咪「發黑腐爛」狂流湯　刨大腿皮植胸
北宜驚見「殭屍先生」兜風！對駕駛揮手打招呼　詭異畫面曝
花12億的新竹球棒球為何惹議？6球場比較告訴你
快訊／震撼彈！聯發科宣布　攜手英特爾合作晶圓代工
快訊／苗栗工廠火警「閃燃」！5消防隊員灼傷送醫
「低壓大亂鬥」好戲登場！颱風發展機率激增　這天全台都有雨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

突抽刀割傷員警！桃園通緝犯躲回住處　警持盾破門強勢壓制

獨／產後提乳險沒命！靚媽咪「發黑腐爛」狂流湯　刨大腿皮植胸

北宜驚見「殭屍先生」兜風！還對駕駛揮手打招呼...詭異畫面曝

鹽酥雞PK燒烤！客人多到被檢舉違停　他砸酒瓶「勸」好好做生意

快訊／苗栗苑裡工廠火警「閃燃」！5消防隊員灼傷送醫

疲倦叔「逆向狂開1公里」　警見大燈射過來驚喊：太扯了吧

父病逝丟太平間10年拒領回！不孝女終被起訴　檢建請加重其刑

父闖公司罵「逆子」2小時　兒不在場怒告侮辱！吞敗理由曝

撞擊畫面曝！砂石車「煞不住」釀捻香夫妻雙亡　機車騎士險賠命

指侵弱女丟1000打發...色里長嘴硬不認罪　賠60萬求緩刑被打臉

朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」

10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

女溯溪卡石縫1天1夜溺斃　消防員護頭暖喊「忍耐一下」

4台汽車齊躲橋墩下躲太陽　騎士手一攤：吸血鬼開車？

突抽刀割傷員警！桃園通緝犯躲回住處　警持盾破門強勢壓制

獨／產後提乳險沒命！靚媽咪「發黑腐爛」狂流湯　刨大腿皮植胸

北宜驚見「殭屍先生」兜風！還對駕駛揮手打招呼...詭異畫面曝

鹽酥雞PK燒烤！客人多到被檢舉違停　他砸酒瓶「勸」好好做生意

快訊／苗栗苑裡工廠火警「閃燃」！5消防隊員灼傷送醫

疲倦叔「逆向狂開1公里」　警見大燈射過來驚喊：太扯了吧

父病逝丟太平間10年拒領回！不孝女終被起訴　檢建請加重其刑

父闖公司罵「逆子」2小時　兒不在場怒告侮辱！吞敗理由曝

撞擊畫面曝！砂石車「煞不住」釀捻香夫妻雙亡　機車騎士險賠命

指侵弱女丟1000打發...色里長嘴硬不認罪　賠60萬求緩刑被打臉

突抽刀割傷員警！桃園通緝犯躲回住處　警持盾破門強勢壓制

散戶還在逃！6月證券劃撥餘額連4降　月減近393億

Kim新車被刮傷「不敢下車直接認賠」　無奈吐實情網笑翻：太誇張

基隆市民體育活動中心修繕開工　打造青少年網球培訓基地

廚餘回收再利用+活化蚊子館+行政透明　竹山鎮獲推角逐廉政奧斯卡

買手搖飲再送「神秘口味」洽洽瓜子試吃　吃瓜群眾衝去「呷」龜記

吃得到石斑魚漢堡！首家魚漢堡專賣「樂魚」試營運　還有鬼頭刀堡

孫燕姿慶生「罕見曬老公」！　44歲「仍像少女」近況曝

民進黨大動作要求撤換蘇宏達　他質疑政治力干預學術審查

柴柴想玩又想睡「手夾玩具」硬撐　球球滑落滿臉懵：我睡著了？

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

社會熱門新聞

滷味老闆遭爆頭　倒臥血泊畫面曝

疑撞見前妻約會埋殺機！BMW男3槍爆頭滷味攤老闆

國中少女遭砂石車輾斃！媽蹲地望屍崩潰哭

約人妻慶生　小王當蛋糕要吹蠟燭

快訊／廂型車與砂石車對撞！屏東夫妻雙亡

快訊／台中滷味攤老闆遭3槍爆頭不治　警曝2嫌犯案動機

父子買滷味被喊「緊造」！槍手秒朝老闆轟3槍

平常都爸爸接送...國一女暑輔首次搭車返家遭輾斃

台中攤商遭爆頭　警鎖定特定人車

即／聯結車才開出停車場　13歲女捲輪下腦漿溢出亡

即／台東新手背工失聯11天　溪底尋獲遺體

滷味攤老闆今招魂　表弟：沒聽過有女友

父病逝丟太平間10年　不孝女終被起訴

即／基隆早餐店傳食物中毒！30人就醫

更多熱門

相關新聞

18歲男帶2屁孩組討債　被「一句話」嚇壞拔腿跑

18歲男帶2屁孩組討債　被「一句話」嚇壞拔腿跑

台北市北投區18歲朱姓男子持球棒帶2名17歲少年，前往清江路17歲向一名少年債主家追討債務，少年父親見3人凶神惡煞不斷揮球棒試圖攻擊，立刻喝斥「這有監視器！」3人聽到拔腿就想跑，警方獲報後，也前往現場將3人逮捕，警方認朱嫌等3人涉有聚集3人以上，施強暴脅迫行為，全案依聚眾鬥毆及恐嚇罪移送士林地檢署、士院少年法庭，複訊後3人均請回。

台南安定表揚晶鑽爸爸及鑽石婚楷模

台南安定表揚晶鑽爸爸及鑽石婚楷模

49位父親代表表揚名單出爐

49位父親代表表揚名單出爐

新北蘆洲模範父親表揚　16位父親靦腆笑了

新北蘆洲模範父親表揚　16位父親靦腆笑了

騎士急煞「2車倒地」　畫面曝：竟是為了它

騎士急煞「2車倒地」　畫面曝：竟是為了它

關鍵字：

遺棄屍體榮總父親石牌北投

讀者迴響

熱門新聞

鬼月來了！陰帝普渡三公警告：6姓氏注意抓交替

福原愛帶走家人失聯1天爆「已回日本」！江宏傑行蹤曝

0.1秒的選擇「傷都在林志穎身上」

快訊／滷味攤老闆遭爆頭　槍手跳上BMW逃走

是你嗎？全聯開出千萬特別獎發票

7歲童下棋太快　被AI機器人打斷手指

鬼門開倒數！　「4生肖」容易卡到陰

這款「禁止修圖App」爆紅　登蘋果榜首

快訊／福原愛終於回訊息了　江宏傑「失聯家人」硬起來找律師！

全球首富馬斯克睡好友妻！　Google共同創辦人戴綠帽喊離

滷味老闆遭爆頭　倒臥血泊畫面曝

疑撞見前妻約會埋殺機！BMW男3槍爆頭滷味攤老闆

儀表板突亮1黃燈　老司機急喊：別再開了

《營業中》2.0版爆「大咖金鐘主持人」加入！

主播「拍照手勢」像私密處挨轟不雅觀

更多

最夯影音

更多
朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」

朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」
10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面