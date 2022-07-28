加速處理內湖交通問題　陳時中：審查簡化、展現效率

記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中日前開砲內湖交通，引來現任市長柯文哲酸「低路」、搞清楚再來講。對此，陳時中28日表示，內湖交通是歷史共業，沒有必要再做口水之戰，「我講要加快加速，就是在審查的時候各項程序，能夠簡化確實來做，讓效率展現出來，因為耽誤太多時間，其實是整體市民的損失」。

▲台北市長參選人陳時中參觀台灣創價學會至善藝文中心。（圖／記者林敬旻攝）



針對日前開砲內湖交通，與台北市長柯文哲擦出火花，陳時中說，事實上也講過，內湖交通長年以來是一個歷史共業，沒有必要再做口水之戰，怎麼樣解決問題才是重要。

民眾黨議員參選人陳宥丞質疑，內湖交通具體要怎麼加強加快？陳時中說，解決問題不外乎就是短、中、長計畫，短期要解決一些可以解決的問題，長程有一個擘劃，讓整體交通能得到解決。

陳時中說，中間誰做得好、誰做得不好，就是要看大家誰有眼光、誰有執行力，「我講要加快加速，就是在審查的時候各項程序，能夠簡化確實來做，讓效率展現出來，因為耽誤太多時間，其實是整體市民的損失」。

媒體追問，是否已經有做討論？陳時中表示，已經有完整的短、中、長計畫，後續隨著政策的發布，會一一來跟市民說明。

另外，關於松山機場遷址的問題，陳時中說，這是一個大問題，需要大家一起討論，「這不會在選舉的時候突然拋出來，選舉時候突然拋出這類議題，坦白講是操作成分遠大於市政建設憧憬成分來的大」，所以不會突然拋出大變革，但是對於相關大家以前有討論的議題，「我們自然有我們的見解」。