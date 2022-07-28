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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中3階段「起死回生」　他曝從神壇跌落回穩關鍵

▲台北市長參選人陳時中參觀臺灣創價學會至善藝文中心。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

衛福部長陳時中獲民進黨徵召參選2022台北市長選戰，日前也已向行政院請辭。對於陳時中一度因防疫站上神壇，又因防疫而摔回地面，如今站穩步伐，作家楊照分析，陳時中政治路上可以分成三個階段，從2020年的英雄崛起，到2021年最低點，跟2022年的獲得救贖。

楊照在《世界一把抓》表示，2020年全球新冠肺炎疫情爆發，陳時中非常稱職的穩定人心，而且新冠肺炎與2003年的SARS兩相比照，時任衛生署長邱淑媞剛好襯托陳時中的英雄形象，「那個時候陳時中真的就是不可一世，身上都帶有光環，那是陳時中最輝煌的時刻」，一直到了去年，陳時中「重新變回灰姑娘」。

楊照指出，因為新冠疫苗問題，陳時中站在第一線承受各界最多的炮火，當時民進黨政府防疫政策荒腔走板，包括疫苗等事讓民怨四起。

楊熙說，雖然那時是陳時中的最低點，但不管有多少聲浪要他下台，他還是沒走，「戲台下站久了，你不離開就終究會輪到你。」

楊熙分析，陳時中藉由這樣的堅韌、堅持等到了2022年，因5月疫情再起時又得到了相當程度的救贖，政府「跟上國際潮流」共存的策略給了中央新的機會，再加上Omicron變異株有輕症化的趨勢，且國際間都先例可循，所以台灣人民沒有太多恐慌，

楊照表分析，陳時中雖然已經不是2020年的英雄形象不同，但也捲土重來，在總統蔡英文和民進黨眼中，政府有贏回絕大部分的選舉與政治效應，所以年底選舉民進黨才會這樣佈局。

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