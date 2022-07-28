立委收賄案外案！張碩文涉詐欺30萬交保　「留2句謎語」嗆騙子

記者劉昌松、游宗樺、許力方／台北報導

是知管理顧問公司總經理郭克銘涉嫌以《促轉條例》修法，遊說建商、政治受難遺族詐騙，檢調26日發動13路大搜索，前親民黨立院黨團主任張碩文也捲入詐騙案，27日主動到調查局說明經過，被依詐欺罪帶到台北地檢複訊，他面露微笑以4字回應媒體「配合偵訊」，並於隔天凌晨0時許以30萬元交保，他表示，尊重地檢署的判決，這個案子可說是強盜遇上小偷。

據了解，專案小組尚未查出有民代涉案，不過在26日行動後，發現當年擔任親民黨團主任的張碩文可能也與郭克銘所說的遊說請託有關，因此與張碩文取得聯繫後，張在27日上午主動到北機站，向專案小組說明案情。張隔天凌晨以30萬元交保，踏出地檢署時，留下27字打啞謎：「這個案子是『小偷遇到騙子，騙子遇到強盜，或者是小偷遇到強盜，強盜遇到騙子』，謝謝。」

▲張碩文30萬元交保留下2句謎語。（圖／記者劉昌松、游宗樺攝）

張碩文2005年當選國民黨籍雲林縣立法委員，之後擔任過連勝文競選台北市長總部發言人，轉投親民黨後，2016年擔任親民黨立院黨團主任，現為親民黨發言人。

檢調是在2020年偵查起訴立委蘇震清等人集體收賄案時，發現「白手套」郭克銘另外涉嫌在2016年到2019年間，對外佯稱可遊說民代修改《促轉條例》，幫政治受難者與建商取得土地，並疑似藉此詐得至少500萬元。

台北地檢署26日指揮調查局北機站搜索約談郭克銘、國民黨團主任沈建億、前立委助理丁復華等6名嫌疑人到案後，由檢察官依涉嫌詐欺等罪，諭令郭克銘、高玉如夫妻各20萬元交保，沈建億交保40萬，丁復華10萬元交保，涉案建商陳信誠、蘇益生請回。

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