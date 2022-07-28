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拼事業「先凍卵」遭醫拒　30歲單身中國女提告卻敗訴

▲▼中國首例爭取「單身凍卵」一審敗！原告：會再上訴爭取女性生育權。（圖／取自免費圖庫pizabay）

▲中國首例單身女性為了爭取凍卵，將醫院告上法院。（示意圖／取自免費圖庫pizabay）

實習記者楊子嫻／綜合報導

歷時近3年，中國首例單身女性爭取凍卵案，當事人徐棗棗（化名）將拒絕提供凍卵服務的醫院，以「一般人格權糾紛」為由提告。近（22）日一審判決出爐，北京市朝陽區人民法院判決原告敗訴，然而徐棗棗則表示，此次敗訴不會就此放棄對這個議題的關注，會繼續再上訴。

從事發到一審的判決，共經歷了兩次的開庭，期間徐棗棗更嘗試寫信向人大代表、政務官、衛健委，表達自身的訴求。但仍遭法院於7/22駁回訴訟，並要求由原告承擔此案的訴訟費。

據《澎湃新聞》報導，當時30歲單身的徐棗棗，2018年底到婦產醫院諮詢、並希望能夠將卵子凍存，卻遭院方拒絕。雖原告在生理上狀態良好，但在法律上，未婚的徐棗棗是不符合皆受生育治療等服務。

徐棗棗說道，「我沒結婚、不特別喜歡孩子，近年也忙於事業，但我知道，在未來想法會改變，也許再過5年，想要的東西就又會不一樣，到時卵子質量可能不及現在的好」，這是一開始想凍卵的想法。在就醫的過程中，有點年紀的女醫師雖然溫柔又耐心，不過醫師花了5至6分鐘勸告她找個男朋友、結婚、生子。這她感到極其的不舒服，在諮詢的過程中，她再次體會到，自己因單身而產生的焦慮、不自信，所以她選擇用一場官司為自己正名。

▲▼中國首例爭取「單身凍卵」一審敗！　原告：會再上訴爭取女性生育權。（圖／取自免費圖庫pxeels）

▲原告徐棗棗認為想法是會隨著時間轉變，不想在想生小孩時發現卵子質量不行，因此產生凍卵的念頭。（示意圖／取自免費圖庫pxeels）

依照目前中國的法律來看，中國官方早在2003年頒布的「人類輔助生殖技術規範」中，明文規定「禁止給單身（未婚）女性實施人類輔助生殖技術」；中國衛健委也在2021年1月以「以延遲生育為目的，為單身女性凍卵不符合我國法律法規有關規定」回應政協委員對於單身女性輔助生育技術的提案。

敗訴後，徐棗棗在微信公眾號《徐棗棗的小喇叭》中以影音影片中說道，「這場官司敗訴，不是對單身女性生育權的打擊，可能是暫時性的小挫折，我相信中國女性的生育權還是會雄起的；我們肯定會有天收回對自己身體的主權。」

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