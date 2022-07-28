美女營養師驚見同事上班偷閒又擺臭臉　另有隱情？！

▲營養師高敏敏突襲辦公室，戴上神秘禮物要幫同事暪解決疑難雜症！（圖／翻攝自影片）



消費中心／綜合報導

在臉書上經常拍攝影片教網友日常保養和健康飲食觀念的知名營養師高敏敏，陽光活潑的風格圈粉無數，這次營養師高敏敏受邀擔任ETtoday街訪突即隊一日小編，除了直擊工作室的現場工作狀況，最重要的任務就是要發揮專業、關心同事們的身體狀況，「同事們常常喊不舒服，但又沒很嚴重要去看醫生，到底是怎麼一回事呢？與我們一起突擊，找出問題真因吧！」馬上透過街訪突即隊的鏡頭，跟著高敏敏一起帶著神秘法寶出發解決同事們的疑難雜症！

首次擔任街訪突即隊一日小編的營養師高敏敏，一進到工作室就發現辦公室瀰漫著一股不尋常的氣息，活力十足的打了招呼卻發現同事一臉面無表情、還有人頂著臭臉，上前關心後同事向高敏敏吐露心聲：「老實說最近腸胃有點反常，跑廁所頻率變少，搞得我心裡有點悶⋯⋯。」另一位同事則表示自己有著幸福的罪惡感：「吃太飽了啦，昨天跟朋友去吃吃到飽，今天上班又坐在這坐一天，有種罪惡感⋯⋯」

掌握同事們的狀況後，高敏敏發現原來同事們「這裡不舒服、那裡不舒服」都是「腸胃」在搞鬼，腸胃不適也跟生活作息有很大的關係，「久坐對身體的影響很大！」高敏敏強調，尤其是現代人整日坐在辦公室8小時，高壓忙碌的工作難免飲食不正常，許多人會在休息時間或下班後用美食療癒自己、跟同事聚餐大吃大喝，整天下來回到家也只想賴在沙發上看劇或是黏在電腦前打遊戲，久而久之體內囤積、沉重感揮之不去，腸胃不聽話，當然會臭臉。

針對久坐、運動量不足的狀況，高敏敏拿出她平時保養身體的神秘法寶，推薦給所有飽受「腸胃不聽話」困擾的同事，高敏敏邊介紹這項法寶：「AB優酪乳裡面每毫升有超過一億個以上的活性乳酸菌，加上含有嚴選的雷特氏B菌，能通過胃酸及膽酸考驗，直達腸道、增加腸內益生菌，品質還榮獲國家腸胃雙認證。」她也建議：「久坐時間較長、沒時間運動的大家，若是擔心造成體內囤積，可以每天喝一瓶AB原味優酪乳，輕鬆快速地補充好菌、讓AB幫助消化，使腸胃動一動，排便順暢、啟動好的代謝循環！」無論再忙記得跟高敏敏用AB優酪乳好好照顧自己，體內體外動一動，一起跟臭臉說掰掰。