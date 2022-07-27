台南成功大學「8校區停電」學生崩潰！台電：供電正常

▲台南成功大學。（圖／記者林悅翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南國立成功大學27日晚間6時59分無預警停電，8個校區瞬間一片漆黑，讓不少正在準備論文的學生沒存到黨，其他用餐及休息的學生直接熱到崩潰。對此，台電表示，供電正常。

成功大學表示，光復、自強、勝利、成杏、成功、力行、敬業及東寧等8校區27日晚間6時59分無預警停電，經查為自強校區電力迴路異常跳脫，目前已緊急處理中，尚須時間查明原因，「請本校教員生沒有特別事項，毋須再聯絡通知變電站值勤室，以免電話佔線，影響事故處理進度，有進一步訊息將立即於網路公告。」

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針對停電一事，台電台南區營業處表示，台電的供電正常。據悉，成大於今年4月因校內設備故障，導致全校停電，最後查出是老鼠跑進變電站，停電1小時候復電。

許多成大學生抱怨，學校無預警停電，導致論文沒存檔而消失，「我沒有存檔…」、「用愛發電，論文再見」、「有夠可憐，就算這棟大樓滿滿的台灣價值，但是還是缺電」、「真的好熱」、「嚇到，突然全暗」、「paper看到一半突然一陣黑」、「一定又是小動物搞的鬼」、「X的我在自強校區，這一年來停幾次了，太扯了」。

對此，成大校方表示，校內已於27日晚間7時51分復電，目前剩下電機系館、奇美樓還未復電。

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