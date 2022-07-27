新竹「地獄球場」被罵爆　王浩宇開嗆：味全球團完全置身事外

▲耗資12億重金改建，新竹棒球場自開幕以來爭議不斷！（圖／新竹市府提供）

記者邱晟軒／綜合報導

斥資12億的新竹棒球場風光重啟，不料接連爆出球員因場地問題受傷、設施遭球迷詬病等負評，儘管時任新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅多次道歉，仍無法平息各界怒火。對此，民進黨前桃園市議員王浩宇認為球場養護責任早就移交球團，痛斥「味全球團完全置身事外」。

「味全球團完全置身事外，我無法認同！」王浩宇今天在個人臉書發文指出，新竹棒球場是由市府發包、廠商施工，在完工前就OT委託給味全球團經營，因此在點交、驗收過程，提早邀請球團參與。

王浩宇認為球場養護責任早已移交球團，質疑「廁所、球場都已經移交一個半月，並非開賽前臨時才給，都給球團洗了一個月廁所、貼廁所相關標示，沒發現門有問題？」

▲新竹球場 。（圖／記者黃克翔攝）

王浩宇表示，很多人說市府太急，但據我所知市府根本不急，是球團方面比較急迫。因為例行賽早就已經安排，因此急著要賣票、賺錢的一直是球團，因為已經簽約，早一天使用就早一天賺錢。

王浩宇說，市府照收權利金，不會因為晚啟用有損失，但仍然幫忙督促趕工。然後自己點交確認、拿去整理的場地、拿去洗的廁所有問題，就跟聯盟說可以安排比賽，最後把責任全推給市府。

王浩宇文末強調，球場蓋不好是市府的責任，這部分都還在改善的過程中，很快就會改善完畢，但養護不好也是嗎？投手丘、外野草皮的養護這段時間都不能做？這段時間以來都沒有發現這些問題？「我是覺得說不過去。」