奪命閃電暴擊印度！一天20人慘被劈死　政府警告這2天更多雷暴開轟

▲印度在短短24小時內就有20人被閃電劈死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

印度東部的比哈爾邦（Bihar）接獲通報，聲稱當地有20人在24小時內，分別被閃電劈中後死去，而這些受害者遇難之處遍布在邦內8個不同地區。天氣預報指出，比哈爾北部地區將在27至28日迎來更多的雷暴和閃電，因此比哈爾邦首席部長庫馬爾（Nitish Kumar）要求人們嚴格遵守災害管理部門的建議。

綜合外媒報導，印度災害管理部門指出，比哈爾在當地25日至26日晚間，有20名不同地區的民眾，在24小時內被閃電劈死；其中有7人來自距離該州首府約150公里的凱穆爾（Kaimur），巴特那（Patna）和博傑普爾（Bhojpur）各有4人死亡，而捷哈納巴德（Jehanabad）、阿瓦爾（Arwal）、錫萬（Siwan）、羅塔斯（Rohtas）和奧蘭加巴德（Aurangabad）也各通報來1例死亡案件。

比哈爾邦首席部長庫馬爾26日指出，他為邦內發生相關悲劇感到痛心，並向受災家屬表示深切哀悼，而這些死者家屬每人將獲得40萬盧比（約新台幣萬元）的賠償。庫馬爾也表示，由於預報顯示，比哈爾北部地區將在27至28日迎來更多的雷暴和閃電，因此他要求人們嚴格遵守災害管理部門的建議，待在家中，而官員也被下令在學校和醫院等政府機關安裝避雷器。

印度每年有數以百計的民眾在季風降雨期間被閃電擊中後死去，而比哈爾的地理位置使其在季風期間更容易受到頻繁雷擊。BBC指出，印度因雷擊而死的人數居高不下，是因為與其他國家相比，當地戶外工作的人數較多，導致他們更容易受到傷害。