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幕後／日本2前防衛大臣訪台見蔡英文　重量級議員背景、意涵一次看

▲▼「思考日本安全保障議員之會」訪台團抵台。（圖／外交部）

▲「思考日本安全保障議員之會」訪台團抵台。（圖／外交部）

記者陶本和、呂晏慈／台北報導

日本跨黨派國會議員所組「思考日本安全保障議員之會」於27日抵台，展開為期四天的訪台行程。本次訪團由日本前防衛大臣石破茂及前防衛大臣浜田靖一擔任共同團長。據指出，本次訪問台灣，是對台灣釋出無論是否屬於「安倍派」，關注台海安全早已是自民黨內不分派系的共識、也是日本政界跨黨派的共識。

有關本次訪團成員，由日本前防衛大臣石破茂及前防衛大臣浜田靖一擔任共同團長，團員包括：前防衛副大臣長島昭久及參議院總務會副會長清水貴之參議員等共計4位國會議員。

外交部表示，訪團在台期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，會晤外交部長吳釗燮、台灣日本關係協會會長蘇嘉全，並拜會國安會、行政院、立法院、國防部及相關智庫，就台日雙方安全保障等重要議題進行意見交換；另也將赴汐止五指山國軍公墓弔唁前總統李登輝。

有關「思考日本安全保障議員之會」，該會成立於2019年11月28日，由2位自民黨籍前防衛大臣石破茂眾議員及浜田靖一眾議員共同擔任顧問；另由前防衛大臣中谷元（自民黨，人權事務首相輔佐官）、前外務大臣前原誠司（國民民主黨）及佐藤茂樹眾議員（公明黨）共同擔任召集人，前防衛副大臣長島昭久眾議員擔任事務局長。

「思考日本安全保障議員之會」過去會定期邀集20餘位跨黨派國會議員及政府官員舉辦研討會，討論日本安全議題。本次的訪台團，由該會顧問石破茂及浜田靖一2位前防相共同擔任團長，團員多係日本各政黨熟悉國防、外交領域之議員，熟知日本外交安全議題。

對於本次訪台背後的意義，外交人士表示，本團成員在日本政壇均極具份量，且均為對台灣友好人士，多次訪台並關注臺海安全議題，而現今威權國家向外擴張之際，全球理念相近國家已體認安危與共的重要性，不斷展現民主價值與團結。

該人士說，本次日本跨黨派國會議員所組「思考日本安全保障議員之會」訪台，有助彰顯台日間的堅實友誼及對台海和平穩定之重視，並進一步深化台日雙方在各領域的夥伴關係。

外交人士表示，外交部與駐日本代表處平時均與日本政壇各黨派參眾議員維持密切關係，台日雙方就本團訪台事宜溝通、協商已久；而在日本前首相安倍晉三不幸驟逝後，台日輿論時而出現「最挺台支柱」不在後，日本挺台步伐可能放緩，或自民黨內安倍派勢力將分散、無法貫徹安倍挺台、修憲意志等擔憂。

不過，該人士說，本次跨黨派、跨參眾兩院的「思考日本安全保障議員之會」在此關鍵時刻訪台，無疑是對台灣釋出以下重要的訊息，無論是否屬於安倍派，關注台海安全早已是自民黨內不分派系的共識、更是日本政界跨黨派的共識。
 
對於本次訪團的二位團長的背景，首先石破眾議員，是出身銀行業，當選眾議員12屆，係自民黨重量級議員，曾任防衛大臣（2屆）、防衛廳（防衛省前身）長官、農水大臣、自民黨幹事長等黨政要職，曾數度與已故安倍前首相競爭自民黨總裁，在日甚具知名度。

另一位浜田靖一眾議員，則是政治世家出身，其父浜田幸一眾議員曾極力反對當時之田中角榮首相與我斷交，父子均極友我。浜田議員當選10屆眾議員，係自民黨重量級議員，曾任防衛大臣、防衛政務次官等職。

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