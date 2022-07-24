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社會 社會焦點 保障人權

不堪老婆羞辱「尊嚴盡失」求離　退伍軍人敗訴理由曝

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

一名空軍退役的男子控訴，妻子長年在眾多親戚面前數落他、揪他衣領，讓他顏面盡失，親戚見到妻子前來，還會嘲諷「你老婆要來了」等語，讓他顏面盡失，因此與妻分房睡，並在車上睡了2年，以無法共同生活，訴請離婚；法官審理，認為妻努力修補先前裂痕，事奉公婆，判他敗訴。可上訴。

男子起訴於1994年間與妻子結婚，他於2000年空軍退役後，於2007年與妻搬回老家與父母同住，但妻子多次不顧及他面子，當親戚面前批評他用錢不當，還會在家族聚會時大罵他不孝順、不照顧家裡、對家人態度不好、不做家事，更曾於酒後揪著他衣領，拿東西要砸他，讓他屢屢被親友側目，親友甚至會以「你老婆要來了」等嘲諷他。

他多次向妻子表明不要當眾罵他，但妻子屢勸不聽，讓他尊嚴盡失，無法可忍；與妻協調離婚，妻子同意但給付200萬元，他無力負擔，離婚不成，提出訴訟。

女方表示很愛先生，不同意離婚，對於要先生離婚就要給付200萬元是氣話；先前酒後失控謾罵，她事後都有道歉，且不斷努力調整自己適應丈夫的腳步，並盡心照顧公婆，就等先生回頭。

法官認為，男子提出離婚官司後，其妻仍扮演好妻子角色，盡力做好家事與服侍公婆，想修復兩人關係，挽救婚姻，反而男子「不管用任何方式，只要可以達成離婚就好」，錯在男方，無法單憑男方主觀說法，認定該婚姻無修復可能，駁回他的訴訟。

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