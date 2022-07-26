空姐嘆遇到「有毒的南亞男人」變態前夫看到發文　飛千里轟爆她頭

▲美國一名南亞裔正妹空姐離婚後在網路上談論心路歷程，鼓勵其他女性，卻招來前夫狹怨報復，將她槍殺。（圖／翻攝自當事人TikTok等社群帳號，下同）

記者張寧倢／編譯

住在美國芝加哥的巴基斯坦裔空姐薩妮雅（Sania Khan）約一年前實現了她夢想中的南亞式婚禮，但她萬萬沒想到，丈夫竟然是個「有毒的南亞男人」。兩人協議離婚後，她時常在TikTok上鼓勵其他類似經歷的女性，結果控制慾極強的前夫竟持續關注她的社群動態，最終跨州犯案，持槍殺害薩妮雅，再自戕身亡。

▲薩妮雅和前夫都出身自南亞血統家庭，但結婚後才發現前夫控制慾極強，監視她的一舉一動。

根據《紐約郵報》報導，29歲的薩妮雅和同為巴基斯坦血統的36歲前夫艾哈邁德（Raheel Ahmad）結婚不到1年就因觀念不合而在5月離婚。從小接受美式學校教育的薩妮雅思想自由，但艾哈邁德卻是秉持傳統觀念的南亞男人，控制她的生活與發布的網路影片，無止境的監視讓她窒息。好友博爾多（Gabriella Bordo）更說，前夫非常在意薩妮雅跟誰出門，她在鏡頭前的打扮等等。

薩妮雅時常在TikTok上發影片談論離婚的心路歷程，「離開你曾經愛過的人是很痛苦的，但愛一個不會用心去愛的人是更痛苦的」、「作為一個南亞女性，經歷離婚會讓妳感到人生失敗。社區替妳貼上標籤，缺乏感情支持，因為他人意見而被迫和某人交往的壓力，會讓女性更難抽離一開始就不應該踏入的婚姻關係。」

▲薩妮雅外貌姣好，經常在社群上分享她在攝影方面的長才，離婚後也不避諱談論她對於愛情的觀點。

薩妮雅甚至曾公開在貼文中寫道，「當妳終於辦了夢寐以求的南亞式婚禮，卻落得嫁給一個『有毒的南亞男人』的結局。」在田納西州長大的薩妮雅，2021年搬到伊利諾伊州芝加哥，恢復單身後成為空姐，一邊追求自己熱愛的攝影事業，一邊維持經濟獨立，原本計畫搬回家鄉，不料卻在搬家前遇害。

艾哈邁德23日被家人通報失蹤，芝加哥警方趕到薩妮雅的公寓，卻聽見一聲槍響與痛苦呻吟，破門才知艾哈邁德竟特地從喬治亞州飛到芝加哥，朝前妻後腦勺開槍後再舉槍自轟，並留下遺書。薩妮雅當場被宣布死亡，艾哈邁德送醫後不治。博爾多認為，他帶槍探訪前妻不是為了挽回婚姻，而是為了犯案。其他親友則說薩妮雅生前一直考慮申請保護令，但遲遲未做出行動。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》