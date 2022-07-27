小心網購有假貨！警耗時2年查817件仿冒品　女嫌驚人獲利曝

▲警方查扣陳女不法犯罪所得216多萬元 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

保安警察第二總隊刑事警察大隊日前接獲民眾報案，指稱在網路上買到仿冒精品，經一年多埋伏跟監，發現一名女子在新店區租用倉庫存放大批名牌仿冒精品，並在蝦皮購物網站以低於市價約5折販賣，銀行帳戶金流高達7000多萬，警方除了扣押817件仿冒品外，再經11個月清查數十名被害人後，全案依詐欺、洗錢防制法及商標法等罪移送偵辦。

據悉，保安警察第二總隊刑事警察大隊（保護智慧財產權警察大隊）2019年間，接獲民眾報案，指稱在蝦皮購物網站有人以「專櫃正品、二手正品、全新正品、正品代購、歐洲代購、法國代購」等話術，低於市價販賣名牌精品包，受害人高達數十人。

▼警方在陳女新店倉庫查扣大批仿冒精品包 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方經一年多跟監、蒐證，發現主嫌陳姓女子在新店區租用倉庫藏放仿冒品，2021年8月24日持搜索票到倉庫查扣到仿冒的精品名牌包817件，計有「LV、HERMES、DIOR、GUCCI、YSL、CHANEL、CHOLE、CARTIER、BVLGARI、PARADA、CELINE、GOYARD、BV、BURBERRY、PIAGET」等各大名牌，並查扣不法所得216多萬元。

警方調查，陳女向多名親友借用身分證及銀行帳戶充當人頭，販售仿冒品及協助洗錢掩飾不法所得，自2019年12月起至2021年8月24日止，光從網拍平台匯入陳女等銀行人頭帳戶款項高達7000多萬元，再透過化零為整方式洗錢漂白，藉以規避司法查緝。

▼陳女在蝦皮購物刊登販賣仿冒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方逮捕陳女後，再經過11個月清查數十名被害人後，2022年7月，將陳女等7名涉嫌人依涉嫌違反刑法詐欺罪（第339條之4）、洗錢防制法（第2條、第3條）及商標法（第97條）移送法辦。

▼警方查扣大批仿冒精品包 。（圖／記者陳以昇翻攝）