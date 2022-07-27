「林智堅民調已輸張善政」　民進黨自家人喊：傷到整個北部選情

▲民進黨桃園市長參選人林智堅。（資料照／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲風波未落幕，近日又因擔任新竹市長期間整建的新竹棒球場重啟後問題一籮筐，引來批評。對此，同黨原極力爭取參選市長的桃園在地前立委鄭寶清表示，民進黨選情傷到整個北部，「誰發包誰負責，這個應該很清楚」，並透露林智堅民調據了解已經落後國民黨的參選人張善政。

林智堅近日論文抄襲爭議纏身，原被視為政績之一的新竹棒球場風光開幕卻沒有替他加到分。斥資12億的新竹棒球場負評如潮，包括場內排水溝設計不良、外野碎石太多、紅土大小顆，另外，觀眾席第一天就破洞、座位沒椅背，而且攝影機還擺放在觀眾席的座椅正上方，僅有幾根鋼鐵簡單架設，引發安全疑慮，甚至連想要上廁所，門都無法鎖，為此，林智堅已火速喊話會負責，但仍難平各界罵聲。

鄭寶清接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，談到《政府採購法施行細則》第99條規定，公共工程是可以部分先啟用再驗收，但這其實指不重要的部分，例如不是正式本體的通道等，才可以先用，今天沒有做好就先啟用球場，讓整個國際社會看笑話，「不要假定一個法令來講說這可以啦，沒有這個規定，法律的規定就是要先驗收才可以用」。

鄭寶清也透露，林智堅在這幾次問題後聲勢有往下掉的趨勢，甚至輸給張善政，而球場案對民進黨選情很傷，不只桃園，整個北部也受影響，還有可能外溢到中部。