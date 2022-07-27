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蘋果即將全面過渡到USB-C　分析師：未來五款產品將採用

▲iPhone 14 Pro渲染圖。（圖／取自Jon Prosser）

▲分析師指出蘋果將有更多產品採用USB-C。（圖／取自Jon Prosser）

記者陳俐穎／綜合報導

雖然iPhone目前仍在使用Lightning接口，但其實蘋果近年來一直在將其許多設備轉換為USB-C，而因為歐盟通過的新法，也讓蘋果需要將產品切換到USB-C，分析師也指出，未來還有五種蘋果產品將採用。

蘋果現在目前銷售的每台Mac上都提供了USB-C接口，從MacBook Air到MacBook Pro。還有其他配備USB-C的設備包括2018年更新的iPad Pro、2020年更新的iPad Air、第六代iPad mini、Studio Display和Pro Display XDR。

據天風國際分析師郭明錤說，iPhone 14預計將繼續使用Lightning接口，但彭博社報導稱，蘋果確實在測試帶有USB-C的iPhone。就在上個月，歐盟宣布達成協議，將引入一項新法律，到2024年秋季，將會讓USB-C成為所有新手機、平板電腦、耳機和其他電子產品的通用充電接口，因此iPhone 15系列預計就會採用。

此外，彭博社記者Mark Gurman稱，蘋果計劃用USB-C更新入門級的iPad 。蘋果可能會在9月發布第10代iPad。隨著第10代iPad的推出蘋果將在四年後完成整個iPad產品線到USB-C的過渡。

若一旦iPhone切換到USB-C，郭明錤預計其他蘋果配件未來也將採用USB-C接口，其中就包括AirPods充電盒。預計蘋果將在今年發布第二代AirPods Pro，但關於新充電盒是繼續使用Lightning接口還是改用USB-C的傳聞一直存在爭議。

郭明錤也預測，未來將從Lightning切換到USB-C的另一個配件是MagSafe電池組。郭明錤也認為，巧控鍵盤、巧控板和巧控鼠標這三個配件也將在未來採用USB-C，但目前這三款配件都配備Lightning。

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