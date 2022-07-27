軍事級「製圖戰隊」首曝光　二代心戰車執行假訊息反制操演

▲國軍「漢光38號」實兵演習也執行「假訊息反制」演練，在二代心戰作業車上製作反制文宣圖卡及影片。。（圖／軍聞社提供）



記者陶本和／台北報導

瑞典哥德堡大學近期發布 2021 年 V-Dem（VARIETIES OF DEMOCRACY）報告指出，台灣是受境外假訊息侵擾最頻繁的國家，並連續9年蟬聯冠軍；而近年政府各單位也以「製圖文宣」等方式反制，國軍「漢光38號」實兵演習也執行「假訊息反制」演練，在二代心戰作業車上製作反制文宣圖卡及影片。

根據瑞典哥德堡大學近期發布 2021 年 V-Dem（VARIETIES OF DEMOCRACY）報告，台灣是全世界接受境外假訊息侵擾最嚴重的國家，且已蟬聯9年之久，其次為拉脫維亞、巴勒斯坦。

近年來，政府各單位也透過即時掌握輿情、快速回應，並搭配製作圖卡文宣反制，降低假訊息造成的影響。國軍「漢光38號」實兵演習，心理作戰大隊配屬第三作戰區的「二代心戰作業車」首度於漢光演習執行「假訊息反制」演練，針對敵軍傳散不實訊息的狀況進行反制。

有關本次「假訊息反制」演練，軍方首先架設衛星，接續針對掌握之輿情，在二代心戰作業車上製作反制文宣圖卡及影片，反制敵對我認知作戰，驗證全車作戰效能。

心戰大隊三中隊長王正平中校表示，此次單位是配屬第三作戰區實施演練，在接獲有假訊息要實施反制後，隨即安排二代心戰作業車前往桃園地區，執行作業車開設作業與心戰成品產製任務，藉以提供正確資訊，消弭錯誤訊息的傳播。

▲▼國軍「漢光38號」實兵演習也執行「假訊息反制」演練，在二代心戰作業車上製作反制文宣圖卡及影片。。（圖／軍聞社提供）