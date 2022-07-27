向佐視訊女網紅起底！　曾演《三十而已》怨：誰知道閨蜜出賣我

▲跟向佐視訊的女子疑似是網紅小胡靜。（圖／翻攝自抖音／小胡靜）



記者崔子柔／綜合報導

藝人向佐遭爆在妻子郭碧婷坐月子期間出軌，還有疑似和女子裸身視訊的截圖流出，影片中的女主角被網友肉搜出疑似是網紅「小胡靜」，她也在抖音回覆稱「誰知道閨蜜出賣我」，像是承認和向佐視訊的就是她。

小胡靜身高172公分，在抖音上有超過20萬粉絲，事件曝光後，網友昨（26）日在她的影片下留文「微博說的是你呀」，她則回應，「誰知道閨蜜出賣我，今天全是問我這個的」，晚間又在微博發文說「好好的，被閨蜜出賣，被誤解被罵，招誰惹誰了」。

▲疑似小胡靜和閨蜜對話截圖遭瘋傳。（圖／翻攝自微博／網易娛樂頻道）



一段疑似小胡靜和閨蜜的聊天內容截圖也在網路上傳開，對話中小胡靜提到「向佐要我去找他，他來上海了」、「不過我不想去了，他結婚又有孩子了，以前的就讓他過去吧」、「昨天在浙江這邊，叫我去上海我沒去」。向佐媽媽則堅稱這些爆料內容是做假。

小胡靜常在微博分享生活辣照，也曾PO出自己現身在《三十而已》片場的畫面，不過她出演的只是路人角色，網友在這兩日紛紛湧入該則貼文留言表示，「不好好找單身男，為什麼招惹有婦之夫亂搞」、「原來向佐喜歡這種嗎」、「這種才配得上向佐」。

▼小胡靜PO出片場畫面。（圖／翻攝自微博）

