翁達瑞護航「球員受傷不嚴重」害慘綠營　卡神：反串低能台派嗎？

▲新竹棒球場首場開幕戰，總統蔡英文、蔡其昌、林智堅等人出席觀戰 。（圖／翻攝自林智堅、蔡英文臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新竹棒球場斥資12億重啟後接連爆出場地問題、球員受傷等情況，讓民進黨桃園市長參選人、前新竹市長林智堅道歉。自稱旅美教授的網路匿名粉專「翁達瑞」26日發文質疑球員受傷不嚴重，認為是政治動機引起討論而被網友出征。對此，「卡神」楊蕙如痛批，「真的有人會相信他毫無下限護航的鬼話嗎？」

「卡神」楊蕙如26日針對翁達瑞的發文表示，「那個翁達瑞真的不是中國派來反串低能台派的嗎？他發的文都會讓我懷疑綠營的支持者真的有這麼蠢這麼低能嗎？真的有人會相信他毫無下限護航的鬼話嗎？」

楊蕙如接連質疑，「什麼叫做大聯盟一場比賽會有四到八人因傷退賽？什麼叫做球員受傷都只是皮肉傷？什麼叫做球員工會都是國民黨的自己人？你可以再扯一點！如果綠營容忍這種不知道是真的還是假的側翼而不譴責，就等著掉票吧！」

▲「卡神」楊蕙如。（圖／翻攝自楊蕙如臉書）



據悉，翁達瑞政治色彩濃厚，以美國大學教授的身分自居批評時事，吸引近3萬人追蹤。翁達瑞26日以「職棒球員工會停賽的真相」為題發文表示，2天3名球員受傷的事件「看起來不嚴重，都是運動常見的皮肉之痛」，直言受傷與場地難扯上關係，且球員「傷勢輕微」，立刻宣布停賽明顯不尋常。

翁達瑞認為，新竹棒球場的改建是民進黨的政績，有助於年底的縣市長選情。國民黨眼紅，於是複製當年抹黑高鐵為「廢鐵」的手法，試圖把民進黨的「政績」顛倒為「弊案」，「我的答案是『中華』職棒的球員工會小題大作，而且背後有不良的政治動機。」

該文PO出後，翁的粉絲認同並轉發，但許多棒球粉絲也跳出來大罵，甚至連綠營粉專都留言無法支持。最後，翁達瑞發文道歉，「撰寫先前的評論時，我並未閱讀球員工會的聲明全文。這是我的疏失，要向所有讀者與球員工會致歉」，「我只是個好發議論的旅美台籍學者，個人沒有政治企圖，背後也沒有政治力介入。我的政治傾向屬台派，評論偏向本土立場。我認為這是民主社會常態，也受言論自由的保障。若有朋友不同意我的觀點，歡迎反駁。若雙方堅持己見，那就互相尊重。」

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