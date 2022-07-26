被怪惹出事就跑掉　許立民：感謝柯文哲「用盡所有可能」堅守價值

▲許立民。（資料圖／記者陳家祥攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲上任後取消每年發放1500元重陽敬老金，當時不斷強調是債留子孫，但26日中午卻稱，突然取消敬老金是錯誤的，並怪罪前台北市社會局長許立民「事情你惹出來，結果跑掉、逃回台大」。對此，許立民傍晚回應，還是要謝謝柯文哲無懼民意壓力，幾乎用盡所有可能的方式，堅守當初所相信的價值。

針對柯文哲稱當年突然取消重陽敬老金「就是個錯誤」，但惹出問題的許立民卻逃回台大一事，許立民26日傍晚於臉書發文表示，還是要感謝這7年來柯文哲、市府願意無懼民意壓力，力挺這樣的政策。

許立民提及，在漫長的過程中，從一開始面對社會與論及部分人誤解反彈，到面對議會猛烈質詢的砲火，最後堅持表決提出覆議，甚至是提請行政院解釋，柯文哲幾乎用盡了所有可能的方式，堅守當初所相信的價值，雖然最後的結果還是不敵議會多數人決定。

許立民指出，在選票最大化的政治生態下，堅持這樣的政策本來就不討好，但他永遠記得2014年「我們要留下一個什麼樣的台灣給下一代？」的競選承諾，一次性的普發重陽金，終究無益於生養照顧，「莫忘初衷、堅持理念的過程，需要大家共同扶持，感謝願意支持這理念的所有人，這一路大家辛苦了。」