極端高溫威脅郵差！工會提「高溫假、津貼」4訴求　中華郵政回應了

▲酷夏極端高溫威脅郵務士職安。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

酷夏極端高溫頻傳，成戶外勞動者噩夢，郵務士也苦不堪言，台灣郵政產業工會提出4大訴求，要求停止減人裁段和補足人力，補助外勤涼水費至少1千元，建立高溫假制度和發放津貼。中華郵政公司表示，將審酌外界同業做法和政府相關規範審慎研討。

台灣郵政產業工會表示，高溫天氣讓第一線外勤同仁在戶外投遞，面臨了極高的職安威脅。去年郵政公司為了體卹外勤同仁的辛勞，每人加碼了1,000元的涼水費，做為避暑抗熱的補貼。但在越趨高溫的今年，事業單位對外勤同仁該有的著想與照顧，至今卻隻字未提。

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工會指出，郵政公司曾表示過外勤同仁都能在近中午前返局，可以避開最炎熱的時段。但這樣的說法對於外勤同仁而言，根本是奢望空談。事業單位不斷進行減人裁段，而減人裁段的結果，每人的工作負荷越來越大，投遞的時間勢必加長，熱傷害造成的職災機率大幅提高。

▲工會要求應提供郵務士高溫假及津貼。（圖／記者李毓康攝）

產工強調，對於這樣的情形，事業單位的決策絕對脫離不了關係。郵政公司不應透過壓縮基層人力做為達成績效的手段，呼籲立刻停止減人裁段，對於工作負擔大的外勤單位，應確實補足人力。

台灣郵政產業工會也提出4大訴求，包括第一，立刻停止減人裁段、補足人力；第二、外勤同仁每人加碼涼水費至少1,000元；第三、提高制服排汗散熱的效果、提供各式防曬及抗高溫用品，並確保上述物料之品質；第四、訂定夏季暨高溫作業特別措施，包括建立高溫退避標準、建立高溫假制度、發放高溫津貼。

▲中華郵政公司發言人陳敬祥。（圖／中華郵政提供）

中華郵政公司發言人陳敬祥表示，中華郵政有9千多名外勤人員，因應函件書信減少，包裹增加，採取調盈補虛人力措施，並沒有人力不足，或全面裁減區段情況。

陳敬祥說，有關涼水費，中華郵政自105年開始，提供外勤人員每人每年1千元津貼，有關另外建議加碼涼水費，或是提供高溫假、高溫津貼、改善制服等，會審酌外界同業做法和政府相關規費，由相關單位審慎研討規範。

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