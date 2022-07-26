環團揭「停跳電危機不惡化是艱難挑戰」關鍵！　籲大戶自發綠電分憂

▲逢甲商圈疑似變壓器出現問題，無預警大停電。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者許展溢／台北報導

極端高溫下，這幾天陸續傳出逢甲商圈、中山區等地停電，綠色和平今（26日）表示，經濟部發布最新的《電力資源供需報告》，指出台灣去年用電呈現爆炸性增長，主因是產業擴張帶來用電需求飆漲，能源轉型速度明顯跟不上工業用電成長，且氣候變遷下極端高溫的日子將持續增加，民生電力需求將更加吃緊，建議用電大戶伸出援手，自發綠電來為台灣分憂。

這份《電力資源供需報告》指出，去年台灣整體用電量增幅達到4.5%，比年初淨零路徑預估的成長量還要高出近2倍。綠色和平說明，若單看工業用電的成長率更是來到驚人的7.1%，若照此趨勢，到2028年，工業用電的佔比將會達到史無前例的68%，達3,850億度，然從同一份報告中所提及的台電既有電源開發計劃來看，未來4年正要面臨大量燃煤機組除役，即使台電計劃一切順利，最多也僅能增加1000多億度，無濟於事。

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▲綠色和平認為，政府只在網路平台宣導民眾節約能源是杯水車薪。（圖／示意圖，記者林攝）



綠色和平氣候與能源專案主任洪昇邦說，「光憑台電一己之力，屆時連要停跳電的事故危機不繼續惡化，都是艱難至極的挑戰。」洪昇邦建議，工業用戶要自建綠電，至少將未來5年，每年新增的用電量轉為自建綠電供應，避免增加台電的發電負擔，才可避免排擠民生用電需求，以免民眾在高溫下面對跳電之苦。

綠色和平提到，政府在電力短缺下，卻只懂在公共場所、網路平台增加宣導民眾節約能源的告示，然這是杯水車薪，因住宅用電只占全台用電量19%左右，節能宣導所起的成效有限，反觀，台電最新網上公布的7月備轉容量中，工業用電較低的五個周末，10日當中只有1日是黃燈（供電吃緊），可見工業用電才是缺電根本，宣導民眾節約能源是治標不治本。

綠色和平最後認為，台電及經濟部必須為極端高溫做好準備，引導全台工業用戶自發綠電，加速企業的太陽能投資，目標未來5年內的7%工業用電增長由企業自發太陽能消納，保障全台民眾用電在氣候變遷的高溫下供電無恙。