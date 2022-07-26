88歲明仁上皇驚爆「心臟衰竭」！　最新病情曝光

▲ 明仁上皇及美智子上皇后於2019年4月退位。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本明仁上皇及美智子上皇后6月底數度進出皇居內的宮內廳醫院接受檢查，宮內廳26日公布結果指出，明仁被診斷出心臟衰竭，美智子則接受眼部雷射治療。

綜合《共同社》等日媒報導，宮內廳26日說明，高齡88歲的明仁出現心臟衰竭症狀，X光顯示心臟腫大、肋膜積水，6月底以來持續服藥，本月24日在東大醫院接受心臟MRI檢查，診斷出三尖瓣閉鎖不全導致的右心衰竭，目前症狀正逐漸改善，不須住院，可在居所繼續接受治療。

87歲的美智子則是在24日接受白內障雷射手術，目前恢復良好。她2019年便曾接受白內障手術，但術後病情並不順利，隔年右眼診斷出二次白內障，24日在東大醫院進行雷射手術。

明仁2019年曾出現嚴重腦貧血症狀，偶爾站立不穩，2020年1月底曾在皇居內突然昏倒，一度失去意識，由美智子攙扶，並叫來醫生。醫生抵達時，明仁僅發出微弱的呼吸聲，後來才恢復意識，接受腦部MRI檢查，未發現腦梗塞等異常症狀，隔天恢復良好，同年3月初又傳出發燒病倒，所幸沒有高燒，但仍缺席德仁天皇即位後第一次生日會，在家靜養。

美智子過去於2019年7月接受健康檢查時，在左側乳房發現腫瘤，接著當月15日進行核磁共振（MRI）追加檢查，被懷疑是惡性腫瘤，8月進一步檢查，診斷出罹患第一期乳癌，9月在明仁及大女兒黑田清子陪同下接受切除手術，未發現癌細胞轉移。

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