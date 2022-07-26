獨／老闆傻眼！「全身虛弱」成病假理由　驅魔耗盡元神也請假　

▲一名老闆分享員工拿來的「診斷證明」上頭就寫了「身體虛弱」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

這年頭老闆真的難當！高雄市一名員工向公司補請病假，拿出來的醫生診斷證明書上頭就寫了「身體虛弱」，當場不僅是讓同事傻眼，連老闆也一頭霧水，他把這張診斷證明書PO到自己臉書，臉友也紛紛大感不解，不過有一名朋友分享自己的經驗，就是同事請假原因，竟然是「幫人驅魔，元神耗盡到整天都在抖」。

高雄市一名老闆在臉書貼上一張診斷證明書，向臉友詢問到底是什麼病？原來是他的員工在7月24日請病假，回來上班補假表的時候，同時附上了這張診斷證明，仔細看看診斷原因「全身虛弱」，醫生囑咐建議要休養三日，這名老闆提出質疑「這是請假的理由嗎」？

記者實地採訪到這名老闆，他表示自己不願面對鏡頭，只是非常無奈，依照規定是該准假！但是「這個請假原因，會不會太誇張，以後這是什麼病吧」？不只是老闆一頭霧水，就連同事都覺得很傻眼，私下議論紛紛，還有人打趣說「我家小貓小狗生了，所以他要請月子假，幫寵物坐月子一個月」、而老闆的臉友都說「我也想得這種病、荷包虛弱」，或是下次是頭髮骨折，或是被外星人綁架。

▲臉友分享另一個請假理由。（圖／翻攝當事人臉書）

不過一名臉友安慰老闆，自己有看過一個請假理由比這個更猛，就是「這兩天幫朋友清理人家在他身上的詛咒跟主（應為詛）咒吊飾，我這兩天元神耗盡到整天都在抖，不是故意不接電話，我現在還在喘，能量會共振到我身上」，就看到對方回「喔⋯那讓你下週開始上吧」。

目前老闆雖然對於「病名」感到疑惑，不過基於勞基法已經同意他事後補24日的請假理由，25日這名員工正常上班，不過26日這一天又沒來上班，面對這樣的情況，老闆大嘆「這年頭員工比頭家更偉大」。