快訊／引「獨立」歷史談國際觀　陳時中：台灣不比力強比氣長

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰開打，民進黨參選人陳時中、台北市副市長黃珊珊今（26日）出席亞太青年協會舉辦的「2022 Model APEC Taiwan」北部場開幕式活動。陳時中會中表示，未來的世界是青年的，台灣很難在國際上比「力強」，但一定要比「氣長」，如同波羅的海三小國過去何曾想過他們可以獨立，並勉勵青年發揮力量讓台灣更好。

▲台北市副市長黃珊珊、台北市長參選人陳時中出席亞太青年協會活動。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

陳時中致詞時說，國際經驗一定要有經營參與，這是非常重要的，「年紀大的終會過去，未來的世界是各位青年的」，怎樣把青年的精神、態度、經驗流傳下來，靠的是青年們，例如他在衛福部長任內爭取加入世界衛生大會，儘管最初遇到非常大的困難，後來組成青年團爭取以觀察員身份參加，這是為了讓青年看到台灣的國際處境是什麼。

陳時中說，「但是我們不怕困難」，當時他跟青年們交換經驗，雖然台灣很難在國際上面比「力強」，但是一定要比「氣長」，觀念要正確，把握自己基本價值與精神，不斷地推動理想，總有一天會美夢成真，如同波羅的海三小國在蘇聯時期，什麼時候想得到他們可以獨立？如果他們沒有掌握機會、持續努力、堅持自我的精神，機會來了，它就過去了、就把握住了。陳並勉勵青年朋友說，有機會可到國際去體驗，並發揮力量，讓台灣更好。