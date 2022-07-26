陳時中新書自序「本來就沒在神壇上」　當指揮官常想共產黨林彪的一句話　

▲前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中出新書《溫暖的魄力：陳時中的從醫初心》。（圖／Facebook／陳時中）

政治中心／綜合報導

民進黨台北市長參選人陳時中新書《溫暖的魄力：陳時中的從醫初心》日前出版，當中自序以「本來就沒有在神壇上」為標題，前言則提到自己擔任疫情指揮官2年多來，常想起國共內戰時，國民黨陳誠和共產黨林彪的一段故事，希望自己能像林彪帶得住人心。

陳時中在自序中表示，自己從很年輕的時候，就開始參與公共事務了，之後也進入公部門服務；但一直不是活躍於檯面上的人物，直到COVID-19 疫情爆發以後，擔任防疫指揮官，民眾才開始對他有比較多的認識，這段期間隨著各種事件的發生，許多媒體也亦步亦趨做了各種民調跟聲量統計，曾有媒體朋友很單刀直入的問，「有人說您要被『拉下神壇』了，您怎麼看？」他的回答是，「本來我就沒有在神壇上啊。」

陳時中坦承，這個時候出書，可能有人會說，是不是想造神？還是為了選台北市長？「我還是那句話：我從來沒有在神壇上，以前沒有，現在也沒有」自己是很認分也頗隨緣的人，對於未來的所謂「仕途」，其實沒想太多，「被交付的任務該怎麼做，我會仔細規劃，至於職位，我很少去想，事情若沒做好，想這些也是枉然。」

陳時中書中另外寫道，他當兵時聽到老兵說「帶兵要帶心」，以前陳誠和林彪打仗，陳誠待人太嚴厲，軍人都嚇到落跑，林彪則常跟弟兄說，「我們遇到很多困難、但大家都很努力、一起守住了」。

陳時中表示，其實共產黨武器設備比不上國民黨，但最終卻能打贏，關鍵就是在人心，而他自己擔任疫情指揮官常想起這故事，也希望日後自己也可像林彪那樣說出這番話。

至於防疫貢獻，備受推崇的「防疫五月天」成員，陳時中僅提到羅一鈞一次，其他人則未出現。而現任疫情指揮官王必勝卻出現多次，還有獨立篇幅，包括武漢包機等事，稱陳時中「流完眼淚，他就無敵了。」