20多歲男打AZ後腦出血亡！獲350萬救濟金　她打莫德納全禿獲1.5萬





▲莫德納疫苗，資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛生福利部公布最新疫苗受害救濟審議結果，第183次會議總計審議64案，屬於接種新冠疫苗被核予救濟金有6案。其中一名是新北市20幾歲男性，接種AZ疫苗2天後出現自發瀰漫性蜘蛛膜下腔出血及腦室內出血死亡，最終核予救濟金350萬元，為本次最高額個案；另有一名40多歲女性，接種莫德納疫苗後出現嚴重圓禿至全頭禿，最後核予救濟金1萬5千元。





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▲指揮中心發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

根據疾管署公布預防接種受害救濟審議小組第183次會議記錄，7月7日召開會議總計審查64案，有8案核予救濟，當中6案屬於新冠疫苗。

有4案屬於接種AZ疫苗後不良事件，一名個案死亡核予救濟金350萬為本次最高金額，其他還有因為其嚴重疾病與其他不良事件，分別被核予14萬元、5萬元、5千元救濟金；另2案屬於接種莫德納疫苗後不良事件，其中一名個案死亡被核予50萬元救濟金與30萬元喪葬補助，另一人因為其他不良事件核予1.5萬元救濟金。

指揮中心發言人莊人祥說明，接種AZ後死亡個案是一名新北市20多歲男性。審議資料顯示，個案接種疫苗2日後發生意識改變情形，經醫師診斷為自發瀰漫性蜘蛛膜下腔出血及腦室內出血，相關檢查符合血栓併血小板低下症候群臨床表現，只是症狀發生時間過早，腦部磁振造影檢查未發現腦靜脈竇血栓，胸腹部電腦斷層檢查亦未發現其他動靜脈血栓現象。

不過，審議也考量個案屬年輕族群，且無其他慢性病史或造成血小板低下及出血危險因子，故無法確定其症狀與接種 COVID-19 疫苗 （AZ）關聯性，依據《預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法》核予救濟金新臺幣350萬元。

接種莫德納後死亡個案為高雄市70幾歲男性，個案接種疫苗後當日即發生意識不清等情形，綜合評估法醫病理報告以及個案本身潛在疾病，因為其死因無法確定與與接種 COVID-19 疫苗（Moderna）之關聯性核予救濟金新臺幣50萬元，且個案經過病理解剖，給予喪葬補助新臺幣30萬元。

會議記錄也記載，一名北市40多歲女性，個案接種疫苗後出現嚴重圓禿至全頭禿症狀，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果無法確定與接種 COVID-19 疫苗 （Moderna）關聯性，最終核予救濟金新臺幣1 萬 5,000 元。

核予救濟案件全文：

AZ4案

新竹縣范○○（編號：3087） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相 關檢驗結果等研判，個案接種疫苗 8 日後發生 上腹痛情形，經醫師診斷為上腸繫膜靜脈血栓， 個案血小板、D-Dimer、Anti-PF4 檢驗結果符合 血栓併血小板低下症候群之臨床表現，個案發 生血栓區域亦屬罕見區域之靜脈血栓，惟個案 血液檢驗顯示有蛋白質 S 嚴重低下情形，亦屬 先天性易發生血栓體質，故無法確定個案上腸繫膜靜脈血栓症狀與接種 COVID-19 疫苗（AZ） 之關聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及 審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表嚴重疾病給 付之規定，核予救濟金新臺幣 14 萬元。

新北市周○○（編號：3228） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗 2 日後發 生意識改變情形，經醫師診斷為自發瀰漫性蜘 蛛膜下腔出血及腦室內出血。個案之血小板、 D-Dimer、Anti-PF4 檢驗結果符合血栓併血小 板低下症候群之臨床表現，惟其症狀發生時間 過早，且腦部磁振造影檢查未發現腦靜脈竇血 栓，胸腹部電腦斷層檢查亦未發現其他動靜脈 血栓現象。然考量個案屬年輕族群，且無其他慢性病史或造成血小板低下及出血之危險因子，故無法確定其症狀與接種 COVID-19 疫苗 （AZ）之關聯性，依據「預防接種受害救濟基 金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表死亡給付之規定，核予救濟金新臺幣 350 萬 元。

新北市林○○（編號：3210） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後 13 日 因雙腳痠痛、左腳冰冷等情形就醫，血液檢驗 結果顯示血小板低下，影像學檢查報告顯示為 右側下肢深層靜脈血栓，腦部核磁共振檢查報 告顯示為腦靜脈竇血栓。個案之症狀符合血栓 併血小板低下症候群，與接種 COVID-19 疫苗 （AZ）相關，依據「預防接種受害救濟基金徵 收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表嚴重 疾病給付之規定，核予救濟金新臺幣 5 萬元。

臺南市陳○○（編號：3165） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，依據申請書記載，個案 17 接種疫苗後數小時即出現呼吸困難及皮膚紅 疹，當晚則出現眼皮水腫情形，於隔日就醫接 受支氣管擴張劑及抗組織胺及類固醇注射治療 後緩解。查個案本身有氣喘疾病史，本次症狀 亦符合氣喘發作之臨床表現，惟依其症狀發生 時間仍無法確定與接種 COVID-19 疫苗（AZ） 之關聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收 及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表其他不 良反應給付之規定，核予救濟金新臺幣 5,000 元。

莫德納2案

高雄市吳○○（編號：2378） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後當日即 發生意識不清等情形，心電圖檢查顯示心搏過 緩、右束支傳導阻滯及左後分支阻滯，尿液檢 驗有大腸桿菌，個案於住院治療期間過世，死 亡證明記載死因為急性心肌梗塞，法醫病理解 剖報告記載肺臟可見大量肥大細胞，多器官有 血小板及纖維素凝集，符合致死性過敏反應併 瀰漫性血管內聚集，惟個案喉頭及呼吸道並未有明顯病理變化，病歷也未記載缺氧情形，與 一般致死性過敏反應之臨床表現不同，個案本 身有腦梗塞、糖尿病、高血壓及高脂血症等多 重疾病史，又有泌尿道感染情形，亦有可能因 潛在疾病惡化而死亡。綜上所述，其死因無法 確定與接種 COVID-19 疫苗（Moderna）之關 聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審 11 議辦法」第 18 條第 1 項及其附表死亡給付之 規定，核予救濟金新臺幣 50 萬元。個案經病理解剖，爰依據「預防接種受害救濟基金徵收 及審議辦法」第 19 條第 2 款規定，給予喪葬 補助新臺幣 30 萬元。

臺北市熊○○（編號：3725） 18 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，個案出現嚴重圓禿至全頭禿之症狀無法確定與接種 COVID-19 疫苗 （Moderna）之關聯性，依據「預防接種受害 救濟基金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及 其附表其他不良反應給付之規定，核予救濟金 新臺幣 1 萬 5,000 元。