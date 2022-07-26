正妹按1鍵打槍　他怒「LINE這功能超爛」！網反推：這招超好用

▲原PO傳訊息被好友用表情符號已讀。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者施怡妏／綜合報導

社交通訊軟體發達，人與人之間的距離到底是更近還是更遠了呢？一名男網友表示，傳訊息與正妹閒聊，結果對方沒有回應，而是直接在文字訊息點一個讚，間接被句點，讓他很錯愕也很難過，直呼「這功能超爛」，不過網友們卻大讚好用，留言也意外釣出當事人回應，打臉原PO還原已讀背後真相。

男網友在Dcard上發文，與正妹好友閒聊，詢問「去拿畢業證書了嗎？」對方回應有，他接著問「剛拿喔，聽說今天超多人回學校拿畢業證書」，結果對方只在訊息點了一個讚，沒有其他回復，「被直接點讚，感覺就很難過，不能多聊幾句嗎...這樣句點我，難過」。

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貼文一出，網友們狂轟，「為什麼一定要跟你聊」、「沒這功能直接已讀會比較開心嗎」、「有點你讚就不錯了」、「有讀就不錯了，難道要把你靜音你比較開心？」也有網友喜歡這功能，「我好愛這個功能，不打算多聊的時候使用，可以讓對方知道我有認真看過，不是只有點進去消提示」、「我超愛的，比傳貼圖跟已讀好」、「有時候對方的話真的很難接下去，我都會按個表情以示尊重」。

▲當事人留言曝真相。（圖／翻攝自Dcard）

意外釣出當事者留言，打臉原PO的文章，「誰跟你正妹，我是本人，我們都男的，你X媽太閒討拍喔，我那時坐火車剛睡醒回一下按個讚而已，原來你是這種人」。

事後，原PO更新貼文澄清，「當時我們學校要領畢業證書，不知道有誰認識的，我就隨便密一下要畢業的，於是密了當事人，當事者人很好，不是正妹也不是通識課組員，就帥哥啦」，沒想到隨手發發的文章會引起討論，「跟當事人說聲抱歉啦，被我拿來當作文章的素材，文章在鬧，各位不要認真啦」。