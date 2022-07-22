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大台南會展中心啟用　在地科技廠商熱情參展

▲有「台南小巨蛋」之稱的「大台南會展中心」，緊鄰台南高鐵站，是台南首座大型室內多功能展演會場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲有「台南小巨蛋」之稱的「大台南會展中心」，緊鄰台南高鐵站，是台南首座大型室內多功能展演會場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有「台南小巨蛋」之稱的「大台南會展中心」，緊鄰台南高鐵站，興建3年，鋼架形塑鯨魚頭造型呈現鯤鯓意象，連續獲得行政院金質獎、國家卓越建設獎最佳規劃設計類特別獎，及台南市政府優質獎特優等榮耀，2022年4月21日正式開幕啟用，是台南首座大型室內多功能展演會場。

▲有「台南小巨蛋」之稱的「大台南會展中心」，緊鄰台南高鐵站，是台南首座大型室內多功能展演會場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在地深耕20年的科技廠商參展時表示，在自己的地盤第一次能有這麼好這麼新的展廳展覽，內心相當感動。

台南市升格後積極向中央爭取設置會展中心，於2016年8月經行政院正式核定「興建大台南會展中心綜合規劃報告」，總工程經費20.02億元全由中央編列預算，今年4月21日啟用，當晚並舉辦壓力測試演唱會，邀請老王樂隊、婁峻碩、糜先生、鄭宜農等人演出，藉此測試場域、設備、交通動線、人流控管疏散等能力。

台南市長黃偉哲說，大台南會展中心，未來是舉辦研討會、展覽為重心，進而帶動旅行業、運輸業、旅館等相關產業發展，除創造台南市很多的就業機會，並將為台南地區帶來龐大的經濟效益，同時行銷城市、發揚國際的契機。未來更結合台南市發展優勢與在地文化，並且沙崙智慧綠能科學城相關建設已陸續到位，大台南會展中心的營運，將帶動台南地區經濟及就業發展的另一段里程碑。

▲有「台南小巨蛋」之稱的「大台南會展中心」，緊鄰台南高鐵站，是台南首座大型室內多功能展演會場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

大台南會展中心建築風格以鯤鯓造型屋頂，搭配斑駁歷史感的古蹟紅牆，自高鐵站月台即吸引人們駐足目光。建築特色在於入口大廳高達13米，鋼構結合紅磚的造型磚牆，與上方的玻璃鏡面天花相互輝映延伸空間感；另室內展場屋頂具有13組鋼構桁架，搭配全台首度使用於室內的鋼纜，整體鋼構屋頂形塑台南鯤鯓造型意象；淨高為12公尺以上無柱空間，規畫興建可彈性使用601個展覽攤位，並包含1000人、800人會議室各1間，5間100人與3間20人會議室空間。

而會議廳的空間大小可多元運用，1000人的會議室可隔成4間250人的會議廳，800人的會議廳則可隔成500人和300人的會議廳，這是南台灣最可以彈性運用的會議廳，成為一大特色。另停車空間規劃，室內可停放550部小客車，戶外廣場可停放250輛小客車及464個機車位。

▲有「台南小巨蛋」之稱的「大台南會展中心」，緊鄰台南高鐵站，是台南首座大型室內多功能展演會場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

從台南高鐵站往南步行約5分鐘，即可看到大台南會展中心外觀宏偉樣貌；具有地利之便外，台南市政府更在啟用前超前佈鋪路網，2020年年初完成高發三路銜接南154線聯絡道路，往北可直通歸仁市區；歸仁十三路延伸道路，往東則可直達關廟區；另積極進行台86線大潭交流道匝道拓寬工程，打造便捷的路網串連至週邊都會區，利於大台南會展中心未來營運招商、聯結周邊產業。

▲有「台南小巨蛋」之稱的「大台南會展中心」，緊鄰台南高鐵站，是台南首座大型室內多功能展演會場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

直淂科技特助許澄璞表示，直淂科技在台南深耕將近20年，一開始進駐南部科學園區，過去一直在各國展覽，不管是美國、德國或者多次在台北參展，在自己的地盤上終於有這麼好的新的展廳開幕，讓我們可以在地參展覽，真的非常開心。

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