怎能如此好聽！白金製作人陳子鴻碰上白金酒　罕開金口廣掀熱議

▲陳子鴻製作出多張暢銷金曲，屢獲「白金唱片」殿堂級銷售榮譽，成為新一代音樂人的典範。對他來說，「經典」一定要能經得起時間的考驗。（圖／翻攝自影片，下同）



消費中心／綜合報導

一首好歌、一首動人的旋律、培養一位優秀的音樂人，都需要堅持與淬鍊，陳子鴻用上好幾十年的時間，成為許多知名音樂人背後的推手，製作出多張暢銷金曲，屢獲「白金唱片」殿堂級銷售榮譽，也令他成為新一代音樂人的典範。陳子鴻：「白金就是象徵銷售的最高榮譽，經典一定要經過時間的考驗，音樂是這樣，酒也是。」而這款「58白金龍上市六十週年白金紀念版」代表的堅持精神、銷售榮譽意涵與工藝巧思，都讓陳子鴻愛不釋手，以白金敬白金，共享燦爛。

音樂底蘊就像好酒一般經得起考驗，如同58金高一直以來的高品質堅持，不但締造「暢銷」經典，更兩度贏得舊金山世界烈酒大賽「雙金牌獎」和「年度最佳白酒獎」，被譽為「中式白酒界傳奇」。上市六十年來，銷售總量突破20億瓶，堆砌起來的高度甚至超越188萬座的101大樓。今年適逢58金高上市六十週年，50度以上金門高粱酒總經銷黑松公司特別打造限量六萬瓶的「58白金龍上市六十週年白金紀念版」，以白金誌慶，獻給所有酒迷與老饕。

▲「58白金龍上市六十週年白金紀念版」從瓶身工藝到酒體層次韻味，再再體現出一甲子以來的堅持與璀璨。

「58白金龍上市六十週年白金紀念版」瓶身由多年工藝經驗老師傅精心打造，雋刻浮雕雙龍如同尊貴徽章，底部簍空流線設計象徵著堅持的純粹與時間的淬鍊，清澈酒液與白金色系相映，透出細膩璀璨光影，宛如將一甲子璀璨典藏其中，更顯白金紀念版的不凡與別緻。

▲「白金」象徵最高等級，58白金龍上市六十週年白金紀念版酒體加入「白金版黑金剛」特調，口感溫潤醇厚，陳子鴻以白金敬白金，如同和老友對飲。

酒體則特調入十年窖藏陳高「白金版黑金剛」，由首席調酒師精心調製專屬六十週年白金紀念版的白金級酒體，入口溫潤醇厚，中段陳、醬、窖三層香氣推疊出豐富層次，搭配乾果香味的微酸甜滋味，甚是一絕，最後迎來沉澱後的溫潤尾韻，為前段的嘉年華氛圍做出飽滿結尾。「58白金龍上市六十週年白金紀念版」從酒體到瓶身工藝設計，其特殊性與收藏性，增值潛力備受市場看好，許多藏家摩拳擦掌搶收，也掀起酒迷與老饕們搶購熱潮。

▲限量六萬瓶的「58白金龍上市六十週年白金紀念版」，是送禮及珍藏的好選擇。

58白金龍上市六十週年白金紀念版每瓶定價2200元，購買「白金龍上市六十週年白金紀念版」乙瓶，即加贈2016年灌裝58金高千日醇老酒乙瓶（300ml），以老酒共同誌慶。即日起於全台各地區酒類專賣店陸續開賣。無論品酩或收藏，都是絕佳酒款，更是送出心意的好禮選擇，限量六萬瓶，錯過不再！（售價與庫存依各通路為準）

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