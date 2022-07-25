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宮廷劇是真的？一歲嬰身上銀飾變黑　母帶到醫院檢查「真的中毒」

▲▼銀手鐲變黑。（圖／翻攝陸媒）

▲1歲嬰兒的銀手鐲變黑，媽媽帶到醫院檢查，發現真的中毒。（圖／翻攝陸媒）

記者柯振中／綜合報導

西安市中心醫院22日公布一起怪異病例，一名母親替1歲大的寶寶戴上銀手鐲，近日發現寶寶晚上莫名哭鬧、手鐲也發黑，立刻想起宮廷劇「銀針試毒」的片段，焦急的將人送醫，沒想到醫師診斷後，發現孩子真的中毒了。

綜合陸媒報導，西安市中心醫院表示，這名母親替1歲大的寶寶戴上銀手鐲裝飾，但近日寶寶晚間不斷哭鬧、睡不著，加上手鐲變色，讓母親想起「銀針試毒」的片段，感到十分焦急，立刻帶著孩子到醫院裡的兒科門診就醫。

這名母親在診間時回想，之前曾打破水銀溫度計，於是在醫師的建議下，同意讓孩子做尿汞檢測，沒想到測出來數值超標數倍，孩子立刻住院，接受驅汞治療。

對此，西安市中心醫院提醒，水銀可以揮發到空氣中，無論是經過呼吸道、誤食或接觸皮膚，都可能引起中毒，嚴重者可能導致身亡，若長時間接觸汞，或有疑似汞中毒的症狀，務必到醫院檢查尿汞，必要時要進行驅汞治療。

不過，醫師提醒，銀手鐲變色的原因有很多，如長期接觸空氣，或是接觸到自然介質中的硫、氧化物等，「銀針試毒」這種橋段並不可取，若有出現中毒的症狀，還是要第一時間到醫院就診。

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